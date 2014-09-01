سایه سنگین رکود بر صنعت تولید کفش قم/ مشکلاتی که با تولید کفش جفت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان قم قطب تولید کفش و دمپایی ماشینی در کشور است، تولیدکنندگان این استان در سال 92 بالغ بر 45 میلیون دلار صادرات این محصول به خارج از کشور را تنها از گمرک استان قم داشتند و 50 میلیون دلار نیز از گمرک سایر استان‌ها به خارج از کشور صادر شده است.

این صنعت با تولید سالانه بالغ بر 100 میلیون جفت کفش ماشینی توانسته سه تا پنج هزار اشتغالزایی مستقیم و بالغ بر 20 هزار اشتغالزایی خانگی را در استان ایجاد کند.

نزدیک به 250 واحد تولیدی در این زمینه در قم وجود دارد که نزدیک به 80 درصد این واحد‌ها در حال حاضر اقدام به تولید کفش و دمپایی ماشینی می‌کنند. عمده محصولات تولیدی نیز به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر می‌شود.

متاسفانه با توجه به تحولات اخیر منطقه بخصوص در کشور عراق و از سویی دیگر بالا بودن هزینه تبلیغات برای بازاریابی و معرفی محصولات به بازارهای جدید و همچنین عدم توجه مسئولان به تولید کنندگان این صنعت طی چند سال اخیر و بخصوص در سالجاری بازار راکدی را تجربه می‌کند، بازاری که موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان نه تنها تولیدات را کاهش دهند بلکه برخی از آنان با فروش دستگاه‌ها و تجهیزات راه خروج از تولید را انتخاب کرده‌اند و این در حالی است که رقم صادرات این محصول نشان می‌دهد که توجه به آن می‌تواند ارز آوری خوبی را برای کشور داشته باشد.

تولید کفش صنعت اول قم است

محسن انارکی یکی از تولید کنندگان کفش ماشینی و دمپایی در قم است که به گفته خودش 20 سال است که در فروشندگی و تولید کفش فعالیت می‌کند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید کفش ماشینی را صنعت اول قم معرفی و می‌گوید: بازار این صنعت این روز‌ها دچار رکود است.

این تولیدکننده کاهش قدرت خرید در داخل کشور، همچنین افزایش هزینه‌های تولید را از جمله عواملی عنوان کرد که در رکود صنعت کفش قم تاثیردات منفی داشته است.

وی به عدم اختصاص یارانه به صنعت تولید کفش ماشینی اشاره و در عین حال از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به چند برابر قیمت‌های گذشته خبر داد.

انارکی در این گفتگو با بیان اینکه هزینه‌های تولید پس از هدفمندی یارانه‌ها بیش از 200 درصد افزایش یافته با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در سال 90 مزد کارگران روزانه 17 هزار تومان بود که این رقم در سال جاری به روزانه 50 هزار تومان افزایش یافته و از سویی دیگر افزایش قیمت اجاره، آب ‏‎ٌ، برق، گاز را نیز باید در نظر گرفت که این امر موجب افزایش چند برابری هزینه‌های تولید و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان شده است.

وی ادامه داد: برخی از تولید کنندگان طی سال‌های اخیر با توجه به وضعیت موجود اقدام به فروش دستگاه‌های خود کرده و از این صنعت خداحافظی کرده‌اند.

ترکیه توانسته قسمتی از بازار کفش ایران را در اختیار بگیرد

عباس انارکی نیز در تولید و صادرات دمپایی و کفش ماشینی فعال است وی نیز مانند همکار خود از رکود بازار کفش سخن می‌گوید.

وی که در زمینه صادرات نیز فعالیت دارد به از دست رفتن برخی از بازارهای هدف خارج از کشور سخن می‌گوید.

انارکی ورود برخی از کشورهای همچون ترکیه به بازار دمپایی و کفش ماشینی و برخی از تحولات اخیر منطقه را تاثیر گذار بر کاهش صادرات توصیف می‌کند.

وی در این زمینه می‌گوید: کشور ترکیه گرچه از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با محصولات ایرانی نیست اما به دلیل تنوع فراوانی که در تولید دمپایی و کفش ماشینی دارد توانسته قسمتی از بازار را در اختیار بگیرد.

این تولیدکننده با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان داخل کشور باید به شناخت بازار‌های هدف و به روز آوری تولیدات خود توجه کنند ادامه داد: تولیدکنندگان کشور ترکیه برخی از مواقع هر 10 روز مدل تولیدات خود را تغییر می‌دهند.

وی ترکمنستان، آذربایجان، عراق و افغانستان را از جمله بازار محصولات دمپایی و کفش ماشینی ایران معرفی و می‌گوید: به علت مشکلات اخیر که در کشور عراق رخ داده و ورود برخی از تولید کنندگان افغانستان به تولید کفش بازار این دو کشور نیز بر روی تولیدات ایرانی تاثیر گذاشته و بازاریابی و تبلیغات نیز یکی از مسائل عمده است که مورد غفلت برخی از تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته است.

باید به بازار آفریقا توجه کنیم

وی با بیان اینکه ما باید به بازارهایی فرا‌تر از منطقه همچون بازار آفریقا نیز توجه کنیم، گفت: متاسفانه این امر مورد بی‌توجهی واقع شده و بازار کفش و دمپایی ماشینی با توجه به مشکلات پیش رو به رکود رفته است.

وی در عین حال کم توجهی‌های داخلی را نیز از دیگران دلایل رکود بازار این صنعت می‌داند. وی در این باره می‌گوید: چند برابر شدن هزینه‌های تولید و از سویی دیگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم پرداخت یارانه به بخش تولید را موجب ضربه خوردن به این صنعت شده است.

انارکی که دو سال به عنوان صادر کننده نمونه استان قم انتخاب شده است، می‌گوید: برای دریافت یارانه تلاشی نکرده است زیرا تجربه دیگر هم صنف‌ها و تولیدکنندگان نشان داده که رفتن به دنبال دریافت تلاشی بیهوده بوده و تنها وقت وی در این زمینه تلف می‌شده است.

وی نیز از دست کشیدن برخی از همکاران خود از تولید خبر می‌دهد که به علت به صرفه نبودن و مشکلات پیش رو ترجیح داده‌اند تولید را‌‌ رها و با فروش دستگاه‌ها سرمایه خودر ا در محلی دیگر هزینه کنند.

حذف جایزه صادراتی

نائب رئیس انجمن کفش ماشینی قم در گفتگو با خبرنگار مهر درد و دل‌های فراوانی را بازگو می‌کند. نکته‌ای که بار‌ها در گفته‌های خود بدان اشاره داشته و می‌گوید: سخنانی برای عدم توجه به تولیدکنندگان این صنعت دارد که گفتن آن شاید زمان بسیاری زیادی را لازم داشته باشد.

مصطفی کرمانی که به گفته خودش هنوز جایزه صادراتی سال 89 خود را دریافت نکرده است، حذف جایزه صادراتی را ضربه بزرگی به این صنعت دانست و گفت: با توجه به طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت یارانه به بخش تولید و چند برابر شدن هزینه‌های تولید جایزه صادراتی می‌توانست حداقل بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند که متاسفانه حذف شد در حالی که کشور ترکیه که طی سالهای اخیر وارد بازار رقابت شده است جوایز صادراتی خوبی را برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفته است.

وی مالیات بر ارزش افزوده و دریافت آن از بخش تولید را یکی دیگر از مشکلات عنوان می‌کند. کرمانی در این زمینه می‌گوید: باید در روند تولیدات خود و هنگامی که هنوز وارد مرحله فروش نشده است مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند و این درحالی است که هنوز وارد بازار فروش نشده و هزینه‌ای است که بر بخش تولید تحمیل می‌شود.

وی که به سه برابر شدن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت حامل‌ها انرژی نیز اشاره کرده و از عدم پرداخت یارانه گله‌مند است، می‌گوید: چند برابر شدن چرخه تولید در حالی است که افزایش قیمت دمپایی و کفش ماشینی در بازار به اندازه افزایش قیمت چرخه تولید نبوده است.

وی ادامه داد از ابتدای سال تاکنون موادی پتروشیمی که ساخت داخل است با 30 درصد افزایش قیمت مواجه شده و این در حالی است که برخی از موادی را که از خارج وارد می‌کند طی دوسال اخیر با قیمتی ثابت خریداری کرده و برای وی بسیار تعجب انگیز است که چرا روند افزایش قیمت تولیدات پتروشیمی داخل کشور با چنین سرعتی در افزایش قیمت‌ها مواجه است.

کرمانی نیز یافتن بازار‌ها جدید و توجه مسئولان به این صنعت را راه نجاتی برای خروج از رکود در این صنعت می‌داند.

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سیده مرضیه میرقادری