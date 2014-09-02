به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس هنوز از شوک اقدام یکی از شهروندان خود که در سوریه اقدام به بریدن سر "جیمز فولی" خبرنگار آمریکایی، کرده بود خارج نشده که این شخص قاتل اقدام به انتشار خبری نگران کننده کرده است.

روزنامه دیلی تلگراف در این رابطه می نویسد: زنان انگلیسی که از انگلیس به داعش پیوسته اند آماده هستند تا سر دشمنان خود را از تن جدا کرده و به عنوان اولین زنانی که این اقدام را انجام داده اند مطرح شوند.

در همین رابطه یکی از زنان انگلیسی که به همراه همسر خود به سوریه رفته و به گروه داعش پیوسته اقدام به انتشار پیامی در زیر تصویر منتشر شده از ماجرای سربریدن جیمز فولی کرده و ضمن حمایت از این اقدام نوشته است: من نیز آماده ام تا سر امریکائی ها و انگلیسی ها را از تن جدا کنم. من از سایر زنان انگلیسی می خواهم تا به ما بپیوندند.

خدیجه به همراه همسر سوئدی خود در سوریه

این زن که خدیجه نام دارد در سال 2012 میلادی به همراه همسر سوئدی و فرزند کوچکش به خاورمیانه سفر کرده و سپس به گروه داعش در سوریه پیوسته است.

وی چندی پیش با انتشار تصویری از کودک خردسال خود که در حال حمل یک اسلحه اتوماتیک بود معروف گشت. این زن انگلیسی در پیام های خود غرب را بلاد کفر خوانده و خواستار پاکسازی کشورهای غربی از وجود کافرین شده است.

آمادگی این زن انگلیسی که پیش از سفر به سوریه در منطقه "لویشام" در جنوب لندن زندگی می کرد، برای دست زدن به خشن ترین نوع از اقدام تروریستی در حالی است که بریتانیا از دو هفته قبل یعنی زمان انتشار تصویر ویدیوئی سربریده شدن جیمز فولی، در شوکی بزرگ فرو رفته و مقامات لندن در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن از پیوستن اتباع این کشور به گروه های تروریستی جلوگیری کنند .

در همین رابطه روز گذشته "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، از آمادگی لندن برای انجام حملات هوایی به عراق و سوریه خبر داده بود.