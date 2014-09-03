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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۰۹

لنگري:

كاروان های هوشمندسازي مدارس خراسان شمالی عازم مناطق روستایی شدند

كاروان های هوشمندسازي مدارس خراسان شمالی عازم مناطق روستایی شدند

اسفراین - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از اعزام کاروانهای هوشمند سازی مدارس همراه با تجهیزات لازم به روستاهای این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد لنگری صبح چهارشنبه درحاشیه بازدید از وضعیت مدارس شهرستان اسفراین به منظور آمادگی برای آغاز سال تحصیلی، در جمع خبرنگاران افزود: 90 درصد اعتبارات هوشمند سازي مدارس به روستاهاي اين استان طي سال جاري تخصیص می یابد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، امکانات ارسالی فقط برای نصب در مدارس روستایی تهیه و تامین شده است و هیچیک از مدارس خاص اعم از مدارس نمونه دولتی، مدارس شهری و ... مشمول دریافت این تجهیزات نخواهند بود.

لنگری این تجهیزات را شامل سیستم کامپیوتر، دیتاپروژکتور و وایت برد نوری عنوان کرد و گفت: اعتبار لازم برای نصب این امکانات در مدارس روستایی بالغ بر 80 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: به منظور هوشمندسازي مدارس خراسان شمالي یک تا سه درصد بودجه پژوهشي برخي از دستگاه هاي اجرايي استان برای تحقق این امر، در اختيار آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: ادارات آب منطقه اي خراسان شمالي، آموزش فني و حرفه اي، سپاه، ورزش و جوانان، صدا و سيما، فرودگاه، اوقاف و امورخيريه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شهرك هاي صنعتي و گمرك استان از جمله دستگاه هايي هستند كه درصدی از اعتبارات پژوهشي آنان به آموزش و پرورش تعلق مي گيرد.

لنگري مجموع اعتبارات پژوهشي سال جاری را در راستای هوشمندسازي مدارس استان، 28 ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: 90 درصد اين اعتبارات در جهت هوشمندسازي مدارس روستايي استان هزينه خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی هدف از سفر به شهرستان اسفراین را بازدید از وضعیت مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با رفع مشکلات و نواقص احتمالی بتوانیم سال تحصیلی جدید را بهتر از سنوات گذشته آغاز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با داشتن 8 شهرستان،867 هزار نفر جمعیت و 164 هزار نفر دانش آموز دارد.

کد مطلب 2363110

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