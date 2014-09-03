به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران موفق شد در رقابتهای جهانی با نتیجه 3 بر 2 از سد آمریکا بگذرد. تیم ایران در حالی در این بازی مقابل قهرمان لیگ جهانی پیروز شد که ست‌های اول و دوم را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

"جان اسپرا" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: من واقعا به تیمم می‎بالم که توانست به بازی بازگردد اما دلمان شکست چون بازی را باختیم.

سرمربی آمریکا در ادامه افزود: بچه های ما در ست سوم خیلی خوب ظاهر شدند و من آرزو می‎کردم کاش این انرژی را زودتر از خودشان نشان می‎دادند. این موقعیتی برای تیم من است که پیشرفت کند.

اسپرا ادامه داد: ما به تاثیرگذاری گذشته بازی نمی‎کردیم. از آن سو تیم ایران خیلی فوق‌العاده بازی کرد. آنها یک پاسور عالی دارند و شایسته پیروزی بودند.