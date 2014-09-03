انتظار چنین شروعی را در رقابتهای جهانی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران موفق شد در رقابتهای جهانی با نتیجه 3 بر 2 از سد آمریکا بگذرد. تیم ایران در حالی در این بازی مقابل قهرمان لیگ جهانی پیروز شد که ست‌های اول و دوم را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

سعید معروف در پایان بازی گفت: ما در دو ماه گذشته بازی‎های زیادی را با آمریکا انجام دادیم و همیشه هم بازنده بودیم. اما در این بازی‎ها، آغاز خوبی داشته‌ایم. تیم ما در دفاع خوب بود و خطای سرویس کم داشت.

کاپیتان تیم ملی افزود: این امتیازات برای تیم ما واقعا مهم هستند. ما انتظار چنین شروعی را نداشتیم اما مسابقه با ایتالیا کمی به تیم ما کمک کرد.

معروف در پایان گفت: کسی از ما انتظار نداشت دو بازی اولمان مقابل ایتالیا و آمریکا را ببریم، بنابراین از این شروع کامل خیلی خوشحالیم.