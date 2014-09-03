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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۸

سعید معروف:

انتظار چنین شروعی را در رقابتهای جهانی نداشتیم

انتظار چنین شروعی را در رقابتهای جهانی نداشتیم

کاپیتان تیم والیبال ایران ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی مقابل تیم آمریکا، گفت انتظار چنین شروعی را در رقابتهای جهانی نداشته‎اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران موفق شد در رقابتهای جهانی با نتیجه 3 بر 2 از سد آمریکا بگذرد. تیم ایران در حالی در این بازی مقابل قهرمان لیگ جهانی پیروز شد که ست‌های اول و دوم را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

سعید معروف در پایان بازی گفت: ما در دو ماه گذشته بازی‎های زیادی را با آمریکا انجام دادیم و همیشه هم بازنده بودیم. اما در این بازی‎ها، آغاز خوبی داشته‌ایم. تیم ما در دفاع خوب بود و خطای سرویس کم داشت.

کاپیتان تیم ملی افزود: این امتیازات برای تیم ما واقعا مهم هستند. ما انتظار چنین شروعی را نداشتیم اما مسابقه با ایتالیا کمی به تیم ما کمک کرد.

معروف در پایان گفت: کسی از ما انتظار نداشت دو بازی اولمان مقابل ایتالیا و آمریکا را ببریم، بنابراین از این شروع کامل خیلی خوشحالیم.

کد مطلب 2363124

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