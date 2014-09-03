پیکر استاد کاتوزیان فردا تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 13 شهریورماه از محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز می شود.

به همین مناسبت هیئت رئیسه و اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیام تسلیتی منتشر کردند.

در این پیام تسلیت آمده است: درگذشت استاد و چهره ماندگار دانشگاه دکتر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم عمیق هیئت رئیسه و اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد. آن مرحوم، سال‌های متمادی عمر خود را در تعلیم و پرورش دانشجویان، استادان و صاحب نظران حقوقی کشور سپری و با عشق و اخلاص، خدمات ارزشمندی را در حوزه حقوق به میهن اسلامی ارائه کرد، وی یکی از پرکارترین و با سابقه‌ترین استادان حقوق بود که تا واپسین روزهای عمر پر برکت خود به تدریس و تحقیق مشغول بود.

هیات رئیسه و اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی درگذشت این استاد گران‌قدر را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه علمی به ویژه خانواده بزرگ دانشگاهیان تهران تسلیت عرض کرده، رحمت و مغفرت جاودان برای آن فقید سعید و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی را از درگاه ایزد منّان مسئلت می کند.