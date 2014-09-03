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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

اعلام اسامی آثار جشنواره فیلم و عکس «همراه تهران»

اعلام اسامی آثار جشنواره فیلم و عکس «همراه تهران»

اسامی آثار حاضر در جشنواره فیلم و عکس «همراه تهران» در 3 بخش رقابتی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش رقابتی اصلی از نگاه همراه 84 فیلم و 105 عکس، در بخش رقابتی تهران از نگاه همراه 13 فیلم و 143 عکس، در بخش رقابتی دانشگاه از نگاه همراه 9 فیلم و 27 عکس به جشنواره راه پیدا کردند. این آثار با معرفی هیات انتخاب و تایید هیات داوران اعلام شده اند.

دبیرخانه جشنواره علت تاخیر در اعلام اسامی به صورت رسمی را ناقص بودن اطلاعات شخصی برخی شرکت کنندگان و زمان‌بر بودن ارتباط با یکایک آنان اعلام کرد. شرکت کنندگان در جشنواره می توانند برای اطلاع از حضور اثر خود در لیست آثار پذیرفته شده، به سایت جشنواره به آدرس www.tfpf.mobi مراجعه کنند.

مجموع 106 فیلم و 275 عکس راه یافته در زمان برگزاری جشنواره از 21 تا 28 شهریورماه نمایش داده می شوند.

کد مطلب 2363606

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