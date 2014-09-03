100 کارگاه تولیدی کوچک در روستاهای شهرستان دشتی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی‌فر بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در روستای ریگ‌دان شهرستان دشتی اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی از ابتدای سال گذشته در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: تشکیل قرارگاه جهاد اقتصادی استان، شکل گیری گفتمان مشترک در بین متولیان امر ، بهره گیری از ظرفیت های علمی ،تجربی و تخصصی دستگاه های مختلف در امر تولید و مواد غذایی را از عوامل موثر در پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر دانستند.

مدیر سازمان بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر تصریح کرد: امروز باتوجه به استعدادهای بالقوه انسانی و طبیعی موجود می توان با یک نگاه اعتقادی، مقتدرانه و علمی در حوزه اقتصادی همچون سایر عرصه‌ها توفیقات بسیار خوبی کسب کرده و برای رسیدن به خودکفایی تلاش کرد.

وی ایجاد واحدهای کوچک تولیدی در عرصه های گوناگون در روستاها را بسیار ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: پایداری این واحدهای کوچک از واحدهای تولیدی بزرگ و صنعتی بیشتر و مشکلات احتمالی و هزینه‌های جانبی آن‌ها به مراتب کمتر از واحدهای صنعتی است.

16 میلیارد ریال برای تقوویت اقتصاد مقاومتی هزینه شد

عباسی‌فر به کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 92 تا کنون مبلغ یک میلیارد و 663 میلیون تومان تسهیلات کم بهره با همکاری بانک مهر اقتصاد در راستای تقویت و توسعه عرصه‌های بومی و محلی پرداخت شده است.

مدیر سازمان بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر افزود: این میزان اعتبارات منجر به تشکیل قریب به 100 کارگاه تولیدی کوچک در روستاهای شهرستان دشتی شده است.

وی اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار رسیدن به خودکفایی اقتصادی دانست و خاطرنشان ساخت: استقلال اقتصادی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت نظام در عرصه های گوناگون است.

عباسی فر افزود: حضور جوانان بومی، علاقمند، تحصیل کرده و انگیزه دار با روحیه جهادی که به‌صورت میدانی در عرصه های گوناگون تولید، متناسب با شرایط جغرافیایی استان حضور یافته‌اند مایه امیدواری و منشاء خیر و برکت است و در راستای تحقق اهداف عالیه نظام و انقلاب و اجرایی شدن تدابیر رهبر معظم انقلاب در میدان رزم اقتصادی تلاش می‌کند.

شایان ذکر است که در این بازدید از طرح‌های گلخانه ای تولید نشاء گوجه، کود ورمی کمپوست، پرورش قارچ و مرکز پرورش و تولید بز عدنی سازمان جهادکشاورزی بازدید شد.