سارکوزی به عرصه سیاست بازمی گردد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گمانه زنی ها در مورد بازگشت "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری سابق فرانسه به عرصه سیاسی در حالی همچنان ادامه دارد که گزارش ها از مشخص شدن این موضوع طی روزهای آینده حکایت دارد. بر این اساس رئیس جمهوری پرحاشیه فرانسه در سال های گذشته به زودی صحت و سقم گمانه زنی ها مبنی بر بازگشت وی به ریاست حزب راست گرای محافظه کار "اتحاد برای جنبش مردمی" (UMP) را اعلام می کند.

به اعتقاد تحلیلگران در صورت بازگشت سارکوزی به عرصه سیاسی، وی به یکی از نامزدهای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه تبدیل خواهد شد. در همین رابطه "بریک هورتفو" وزیر کشور سابق فرانسه و از سیاستمداران نزدیک به سارکوزی در گفتگو با یک شبکه رادیویی این کشور اظهار داشت وی طی روزهای پیش رو از آینده فعالیت سیاسی خود سخن خواهد گفت.

این در حالی است که نامزدهای ریاست حزب UMP تا آخر ماه سپتامبر زمان دارند تا برای انتخاب به این سمت ثبت نام کنند. با این حال وجود پرونده های قضایی متعدد موجب شده آینده فعالیت های سیاسی سارکوزی همچنان در هاله ای از ابهام قرار گیرد. در همین راستا پرونده فساد مالی این سیاستمدار محافظه کار در ماه جولای گذشته برای دومین بار به جریان افتاده است.

رئیس جمهور سابق فرانسه که سابقه بازداشت به اتهام فساد مالی را در کارنامه خود دارد اوایل جولای امسال خود را به اداره ضد فساد پلیس فرانسه در نزدیکی پاریس معرفی کرد. در مجموع شش پرونده علیه سارکوزی طی سالهای 2007 تا 2012 که رئیس جمهور فرانسه بود، در جریان است.

علاوه بر سارکوزی، "آلن ژوپه" نخست وزیر پیشین فرانسه نیز به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست حزب UMP شناخته می شود. طبق نظرسنجی که هفته نامه "لو ژورنال دو دیمانش" انجام داده 45 درصد فرانسوی ها ترجیح می دهند ژوپه به عنوان رئیس حزب مذکور انتخاب شود، در عین حال 41 درصد پاسخ دهندگان به این نظرسنجی نیز طرفدار سارکوزی هستند.