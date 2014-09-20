فضای سیاسی جدیدی را برای فرانسه ایجاد می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیدپرس، حزب راست گرای یو ام پی، در ماه آتی میلادی انتخاباتی را برای معرفی رئیس جدید خود برگزار می کند و "نیکلا سارکوزی" از تصمیم خود برای نامزد شدن در این انتخابات خبر داده است.

ریاست سارکوزی بر این حزب می تواند مقدمه ای باشد برای حضور او در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه.

هر چند مطرح بودن پرونده های فساد مالی در دادگاه های فرانسه موجب شده تا احتمال رئیس جمهور شدن دوباره سارکوزی در پرده ای از ابهام قرار بگیرد اما چهره خبرساز سال های نه چندان دور الیزه قصد دارد تا شانس خود را یک بار دیگر امتحان کند.

در حالیکه نظرسنجی ها حکایت از این نکته دارد که به اعتقاد مردم فرانسه "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فعلی، بدترین رئیس جمهور تاریخ این کشور است، حضور سازکوزی به عنوان رقیب در کنار وی می تواند تنور انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه را از هم اکنون داغ کند.