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۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۲۵

هفته نخست لیگ برتر فوتسال؛

برادران شمسایی و کشاورز با پیروزی آغاز کردند/ یک مسابقه لغو شد!

برادران شمسایی و کشاورز با پیروزی آغاز کردند/ یک مسابقه لغو شد!

هفته نخست لیگ برتر فوتسال در حالی آغاز شد که تیم‌های تاسیسات دریایی، فردوسی مشهد و گیتی پسند اصفهان مقابل حریفانشان پیروز شدند. همچنین دیدار تیم‌های مقاومت البرز و شهرداری ساوه لغو شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال از امروز پنجشنبه در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از این مسابقات، تیم گیتی پسند موفق شد برابر تیم شهروند ساری با نتیجه 3 بر 2 پیروز شود تا محمد کشاورز سرمربی - بازیکن گیتی پسند اولین تجربه سرمربی گری‌اش را با برد استارت بزند.

همچنین جدال دو تیم تاسیسات دریایی با سرمربیگری وحید شمسایی با تیم میثاق تهران با نتیجه 2 بر صفر به سود تاسیسات تمام شد. تیم ماهان تندیس قم هم با هدایت امیر شمسایی توانست از سد منصوری عبور کند.

نکته عجیب اینکه دیدار دو تیم شهرداری ساوه با مقاومت البرز به خاطر آنچه که پرداخت نشدن ورودی مسابقات لیگ از سوی مقاومت اعلام شده است، لغو شد. به این ترتیب لیگ فوتسال ایران یک رکورد دیگر را به نام خود ثبت کرد تا در اولین هفته، یک دیدار لغو شود.

نتایج مسابقات روز نخست از هفته نخست لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* منصوری یک - ماهان تندیس قم 3
* گیتی پسند 3 - شهروند ساری یک
* فرش آرای مشهد یک - فردوسی مشهد 2
* میثاق تهران صفر - تاسیسات دریایی 2
* مس سنگون یک - پایاساز یک

جدال دو تیم دبیری تبریز و حفاری اهواز فردا جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2364212

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