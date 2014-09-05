به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در قالب مجموعه نشست‌های «17 دقیقه حرف حساب» شکل گرفته است، سیدعباس صالحی، محمدرضا جوادی یگانه، علی دهباشی و اکبر جباری، درباره زندگی حرفه‌ای و جایگاه ادبی جلال آل‌احمد صحبت می‌کنند.

همچنین در این نشست که در آستانه چهل‌و‌پنجمین سال درگذشت این نویسنده برگزار می‌شود، بخشی به قرائت صفحاتی از دست‌نوشته‌های منتشرنشده جلال آل‌احمد اختصاص یافته است.

نشست «مردی که بلند فکر می‌کرد» ساعت 16 یکشنبه 16 شهریور در سالن مرکز مشارکت‌های فرهنگی‌هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، واقع در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز پذیرای علاقمندان به ادبیات خواهد بود.

