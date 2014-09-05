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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۵۳

حاشیه‌های باخت پرسپولیس به تراکتورسازی؛

بیهوشی یک پرسپولیسی و غوغای تراکتورسازان بعد از بازی

بیهوشی یک پرسپولیسی و غوغای تراکتورسازان بعد از بازی

یکی از تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس در پایان دیدار برابر تراکتورسازی بیهوش شد و از سوی اورژانس مستقر در ورزشگاه مورد مداوا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی در حالی با پیروزی 3 بر 1 تراکتورسازی به پایان رسید که در پایان بازی یکی از تماشاگران پرسپولیس به علت فشار ناشی از این شکست دچار مشکل قلبی و برای لحظاتی بیهوش شد. این تماشاگر بلافاصله توسط ماموران اورژانس حاضر در ورزشگاه در کنار زمین مورد مداوا قرار گرفت.

تماشاگران تراکتورسازی هم بعد از پایان بازی بازیکنان تیم خود را به سمت خود فراخوانده و به سبک خاص خودشان شادی کردند. تبریزی‌ها که از این پیروزی بسیار خوشحال بودند، دقایقی در ورزشگاه ماندند و به جشن و شادمان پرداختند. این در حالی بود که تماشاگران پرسپولیس از دقایقی قبل از پایان بازی ورزشگاه را ترک کرده بودند.

کد مطلب 2364523

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