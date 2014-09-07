برتری تیم دانشگاه شریف در ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه که از صبح روز پنجشنبه، 13 شهریورماه با رقابت 37 تیم از دانشگاه ها و برخی مدارس کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد، با معرفی و تقدیر برترین ها به کار خود پایان داد.

این ماراتن شبانه روزی 48 ساعت به طول انجامید و شرکت کنندگان این رقابت نرم افزاری در فرآیند کارآفرینی، ایده های خود را در زمینه برنامه نویسی تلفن همراه، معرفی و به صورت محصول اولیه ارائه کردند.

این رقابت به عنوان یکی از برنامه های پیش بینی شده در جشنواره سالیانه وصل؛ ویژه خدمات نسل جدید تلفن همراه صورت گرفت.

جشنواره سالیانه وصل از جمله برنامه های دانشگاه صنعتی شریف در راستای اتصال حلقه های دانش و صنعت و تجاری سازی در حوزه تلفن همراه می‌باشد. این جشنواره از اردیبهشت ماه امسال با برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی متنوعی آغاز شده و تا 28 بهمن ماه ادامه خواهد داشت که برگزاری ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه یکی از این برنامه هاست.

براساس رای هیات داوران، تیم النون" از دانشگاه صنعتی شریف متشکل از سینا سرشکی، صالح سرشکی و فتح اله لطفی موفق به دریافت عنوان اول شدند و تیم سنجاقک با حضور محمدرضا آسایش، حسین عباسپور، محسن ابراهیم زاده و صابر کرایه چیان که از فارغ التحصیلان دانشگاه سمنان، علم و صنعت ایران و پیام نور بودند نیز عنوان دوم این رقابت ها را کسب کردند. دو نوجوان 13 ساله از مدرسه علامه حلی با نام های سجاد بانویی و آرمان بابایی و سرپرست آنها مجید مبینی که تیم کی وی را تشکیل داده اند نیز عنوان سوم این ماراتن نرم افزاری را به دست آورند.

تیم های اول تا سوم ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه به ترتیب مبلغ 12 میلیون تومان، 10 میلیون تومان و هشت میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت کردند.

