اوباما و ریاست جمهوری فاجعه بار؛ همه آنچه که جمهوریخواهان برای پیروزی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مت لوئیس" در مطلبی که برای ساندی تلگراف آماده کرده می نویسد:

«پیروزی در انتخابات میان دوره ای کنگره در چند قدمی جمهوریخواهان است و فقط کافی است که این حزب بر روی رئیس جمهور متمرکز شده و از دست زدن به اقدامات دیگر پرهیز کند.

تخریب ریاست جمهوری اوباما همچنان ادامه دارد. سربریده شدن دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش در حالیکه اوباما می گوید هیچ استراتژی خاصی برای برخورد با این گروه ندارد با اقدامات تحریک آمیز پوتین در مورد اوکراین همراه شده و این وضعیت فقط موجب شکل گیری تصور ناتوانی و فاجعه بار است. این می تواند یک فرصت ایده آل برای حزب جمهوریخواه برای آغاز فعالیت های انتخاباتی در انتخابات میان دوره ای کنگره باشد.

خوش شانسی این حزب (جمهوریخواه) از آن روست که کمتر از 60 روز به انتخابات میان دوره ای کنگره مانده و اگر چه اوباما شخصا در این انتخابات حضور ندارد اما در این رقابت ها تمام اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم سناتورها انتخاب می شوند.

این وضعیت در حالی است که در انتخابات میان دوره ای سال 2010 میلادی جمهوریخواهان توانستند اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را بدست بگیرند و این درست در دو سال اول ریاست جمهوری اوباما اتفاق افتاد و اکنون وی انتظار ندارد این اتفاق در ماه نوامبر مجددا رخ بدهد.

با این وجود در میانه دومین دوره ریاست جمهوری اوباما، جمهوریخواهان امیدوارند که علاوه بر مجلس نمایندگان، سنا را نیز به تصرف خود دربیاورند.

در صورت تحقق این امر، جمهوریخواهان رهبری هر دو مرکز قانونگذاری آمریکا را در دست خواهند داشت و این به معنای سخت شدن کار برای اوباما در دو سال باقیمانده از دوران ریاست جمهوری است.

در این میان نظرسنجی ها نیز به نفع جمهوریخواهان است و 64 درصد از مردم آمریکا گمان می کنند که در نبرد سنتی دموکرات ها و جمهوریخواهان این بار جمهوریخواهان هستند که می توانند در انتخابات میان دوره ای کنگره به پیروزی برسند.