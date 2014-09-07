ضرورت تجهیز وتکمیل بیمارستان تخصصی قلب الزهرا(ص)با حمایت خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح الحاقیه فضای درمانگاهی بیمارستان تخصصی قلب الزهرا(ص) گفت: امروز با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت و نیمه رایگان شدن درمان بیماران ومراجعه بیماران به بیمارستان های دولتی ،نیاز است که علاوه بر اینکه کیفیت ارائه خدمات درمانی بیمارستان های دولتی را افزایش دهیم که در این امر نیازمند حمایت بیشتردر جهت تکمیل دستگاه آنژیوگرافی واکو گرافی هستیم.

وی یادآورشد: با الحاق ساختمان درمانگاهی بیمارستان تخصیصی قلب الزهرا(ص) در تلاشیم که خدمات گسترده تردرمانی به بیماران ارائه بدهیم.

درادامه مدیر بیمارستان قلب الزهرا(ص) با اشاره به ساخت 20 ساله این بیمارستان نیز گفت: از ابتدای تاسیس این مرکز درمانی خیریه ای ،قرار بود تنها خدمات این بیمارستان محدود باشد ولی امروزه با حمایت خیرین علاوه بر اینکه فضای بیمارستان توسعه یافته بلکه توانسته ایم بصورت 24 ساعته خدمات تخصصی را به بیماران ارائه بدهیم.

دکتر حمید قاضی پور یادآور شد: هم اکنون بطور متوسط روزانه 700 بیمار به قسمت درمانگاهی واورژانس قلبی این بیمارستان مراجعه دارند که از این تعداد بیش از 100 مورد مربوطه به بیماران قلبی از طریق اورژانس به این مرکز ارجاع داده می شود.

به عقیده این مدیر بیمارستان درحال حاضر بیمارستان قلب الزهرا با وجود اینکه در منطقه محروم شهر خدمات درمانی به بیماران ارایه می دهد ولی مطلوب ترین وارزانترین خدمات تخصصی قلبی وعروقی وداخلی را بیماران از این مرکز دریافت می کنند.

وی یادآور شد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت بیماران برای جراحی های قلبی وعروقی تنها کمتر از 400 هزار تومان پرداخت دارند این در حالی است که در گذشته این مبلغ چند برابر بود.

الحاقیه فضای درمانگاهی بیمارستان تخصصی قلب الزهرا با حمایت یک خیر به نام احمد رضا رضایی با پرداخت مبلغ بیش از 80 میلیون تومان در سالروز میلاد امام هشتم امام رضا(ع) بهر ه برداری شد و تعداد اتاق های این درمانگاه به 15 اتاق افزایش یافت.