به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمدرضا مدرسي در جلسه كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر يزد بر احياي بافت تاريخي و توسعه گردشگري در آن تاكيد كرد و اظهار داشت: مسئولان ميراث فرهنگي و گردشگري، شهرداري ناحيه تاريخي و ... بايد با ارائه برنامه و تلاش و همدلي، مشكلات بافت تاريخي يزد را حل كنند.

وي با اشاره به برخي مسائل و مشكلات بافت تاريخي يزد عنوان كرد: بافت تاريخي براي اينكه دوباره به سكونتگاه مردم بومي يزد تبديل شود، نيازمند امكانات است و مسئولان بايد اين امكانات را در بافت تاريخي ايجاد كرده و زمينه احياي اين بافت را فراهم كنند.

زمين هاي رها شده در بافت تاريخي به زباله داني تبديل شده است

مدرسي خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه در بافت تاريخي يزد مسئله ساز شده است، زمين هاي رها شده و بلا استفاده است كه بايد هر چه سريعتر براي آنها چاره انديشي و تكليف آنها را تعيين كرد زيرا بسياري از اين زمين ها به زباله داني تبديل شده است.

وي همچنين بر ايجاد گذرهاي ضروري در بافت تاريخي تاكيد كرد و افزود: برخي طرح هاي نيمه كاره در بافت تاريخ يزد نيز بايد تكميل شوند.

عضو شوراي اسلامي شهر يزد از جمله اين طرح ها به پارك حاشيه خيابان سيدگلسرخ اشاره كرد كه منتظر طرح ميراث فرهنگي مانده است.

وي، راه اندازي آسياب كوشكنو و مسير گردشگري قنات از كوشكنو تا زندان اسكندر و طرح بازسازي اتاق هاي اطراف آرامستان جوي "هرهر" كه بين ميراث فرهنگي و شهرداري بلاتكليف مانده و در حال تخريب است، را از ديگر مواردي عنوان كرد كه هرچه سريعتر بايد نسبت به آنها تصميم گيري شود.

زندگي شهروندان يزدي در بافت تاريخي بايد رونق بگيرد

مدرسي، بدنه سازي، نورپردازي بافت تاريخي و گردشگري يزد به ويژه در بلوار بسيج و نورپردازي ميدان اميرچقماق و بازار حاجي قنبر، نورپردازي، كف سازي و بدنه سازي ميدان گاه‌هاي قديمي شهر يزد، ايجاد ارزش افزوده و رونق در بافت تاريخي و رونق بخشيدن به زندگي شهروندان يزدي در بافت تاريخي را از نيازهاي بافت تاريخي يزد برشمرد.

رئيس كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي شهر يزد همچنين با اشاره به اينكه اتباع بيگانه يكي از اصلي ترين مسائل و مشكلات بافت تاريخي هستند، بر خروج اتباع بيگانه از بافت تاكيد كرد و افزود: براي تحقق اين امر نياز به همكاري همه دستگاه هاي اجرايي است.

حسينيه شاه طهماسب بر اساس طرح دفتر فني استانداري بازسازي شود

مدرسي، ايجاد گذرهاي متعدد در بافت تاريخي براي افزايش رفت و آمد در بافت، بازسازي مجدد حسينيه شاه طهماسب با توجه به طرح تهيه شده توسط دفتر فني استانداري را نيز از موارد مورد نياز در بافت تاريخي برشمرد.

عضو شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به اينكه گردشگران داخلي و خارجي تردد بسياري در مسير مسجد جامع تا زندان اسكندر دارند، تصريح كرد: اين مسير بايد به مسير فرهنگي تبديل شود و موضوعات جذاب براي گردشگران در اين مسير ايجاد شود.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد نيز در اين جلسه براي تشكيل جلسات مستمر به منظور رفع مشكلات بافت تاريخي و همكاري و مشاركت با شوراي شهر براي اجراي طرح هاي در نظر گرفته شده در اين بافت قول مساعد همكاري داد.

محمدمهدي شرافت عنوان كرد: بافت تاريخي يزد بايد احيا شود و هر سال جاذبه بيشتري براي جذب گردشگران و حضور آنان در اين بافت ايجاد شود.