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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۶

روزنامه صهیونیستی:

اسرائیل در تدارک جنگ تمام عیار علیه حزب‌الله لبنان است

یک روزنامه صهیونیستی امروز در گزارشی نوشت: ارتش اسرائیل در حال انجام رزمایش‌ها و مرور تاکتیک‌هایی برای آغاز جنگی بسیار شدید علیه حزب‌الله در جنوب لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی "تایمز" امروز در گزارشی با اشاره به اینکه موعد آغاز این جنگ هنوز مشخص نیست، نوشت: حزب الله 100 هزار موشک در اختیار دارد و این یعنی 10 برابر موشکهایی که حماس دارد.

آنها همچنین 5 هزار موشک دوربرد دارد که می‌توانند کلاهک‌هایی با وزن یک تن یا بیشتر حمل کنند. این موشکها به سیستمی دقیق و پیشرفته مجهاز است که می تواند تمامی نقاط اسرائیل را هدف قرار دهد.

پیش از این منابع صهیونیستی طی گزارشهایی به توانمندی فوق العاده بالای نیروهای حزب الله لبنان در جنگ احتمالی آینده با ارتش اسرائیل اذعان کرده بودند.

کد مطلب 2365964

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