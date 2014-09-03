به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به توانمندیهای حزب الله لبنان در نبرد احتمالی آینده با ارتش اسرائیل پرداخته است.

در این گزارش آمده است: حزب الله بر اساس آخرین برآوردها دست کم 100 هزار موشک در نبرد با اسرائیل در اختیار دارد و این یک خطر استراتژیک در مرزهای شمالی محسوب می شود.

این منبع صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل مجبور است با شیوه ای متفاوت به نبرد با حزب الله بیندیشد، چون این نبرد بسیار هزینه بر خواهد بود. همچنین اسرائیل در این نبرد به اطلاعات جاسوسی دقیق نیاز دارد که تهیه آنها هزینه های بالایی را می طلبد.