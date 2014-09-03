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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۲۰

اذعان صهیونیستها به توانمندی حزب الله/ تلویزیون اسرائیل: نبرد با حزب‌الله به اطلاعات دقیق نیاز دارد

منابع صهیونیستی از توانمندی جنبش حزب الله لبنان در نبرد احتمالی با ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به توانمندیهای حزب الله لبنان در نبرد احتمالی آینده با ارتش اسرائیل پرداخته است.

در این گزارش آمده است: حزب الله بر اساس آخرین برآوردها دست کم 100 هزار موشک در نبرد با اسرائیل در اختیار دارد و این یک خطر استراتژیک در مرزهای شمالی محسوب می شود.

این منبع صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل مجبور است با شیوه ای متفاوت به نبرد با حزب الله بیندیشد، چون این نبرد بسیار هزینه بر خواهد بود. همچنین اسرائیل در این نبرد به اطلاعات جاسوسی دقیق نیاز دارد که تهیه آنها هزینه های بالایی را می طلبد.

کد مطلب 2363834

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