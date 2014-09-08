صدای زندگی یک بازیگر شنیده می شود/ حضور هنرمندان 18 استان در جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «صدای زندگی؟» به کارگردانی فرهاد آییش در بخش نگاه هنرمند جشنواره فیلم و عکس همراه تهران نمایش داده می شود.



فرهاد آییش در این فیلم به موضوعات زندگی روزمره اش می پردازد و با صدای خود روایتی از زندگی را روی فیلم می خواند.



وی در مورد ساخت فیلم با موبایل می گوید: به نظرم این ابزاری که همیشه همراه ماست بهترین وسیله برای نشان دادن مسایل زندگی است.



آییش با انتقاد از استفاده بیش از حد از موبایل گفت: بارها پیش آمده که در سفرهایم کسانی را می بینم که به جای لذت بردن از طبیعت و زندگی، دائما در حال عکس گرفتن با موبایل هستند، عکس هایی که شاید هیچ گاه فرصت نکنند آن را ببینند. می خواهم بگویم دوربین موبایل نباید جای چشم ما را بگیرد.



این بازیگر طنزپرداز برای فیلم برداری صحنه هایی از فیلم خود، یک آمبولانس کرایه کرده و با آن در خیابان های تهران حرکت کرده است که با اشاره به این موضوع یادآور شد: با این کار می خواهم نشان دهم که در این شهر شلوغ، یک آمبولانس که کارش نجات انسان هاست برای حرکت و رسیدن به مقصد چه مشکلاتی دارد.



فیلم «صدای زندگی؟» ساخته فرهاد آییش در کنار آثار دیگر هنرمندانی که در جشنواره همراه تهران فیلم ساخته اند نمایش داده می شود.

آتیلا پسیانی، فاطمه معتمدآریا، بهروز غریب پور، گیزلا وارگا سینایی، رضا یزدانی، قباد شیوا، نیکی کریمی، بایک حمیدیان و لیلی رشیدی دیگر هنرمندان فیلم ساز این جشنواره هستند.



جشنواره فیلم و عکس همراه تهران از 21 تا 28 شهریور در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.



هجده استان کشور در جشنواره فیلم و عکس همراه تهران حضور دارند



هنرمندان جوان و کاربران خلاق تلفن همراه از 18 استان کشور فیلم های کوتاه و عکس های موبایلی خود را در جشنواره همراه تهران نمایش می دهند.



طبق اعلام بخش پژوهش جشنواره همراه تهران 118 نفر (64 درصد) راه یافتگان به بخش اصلی جشنواره از تهران، خراسان رضوی با 18 شرکت کننده رتبه دوم و استان های اصفهان، مازندران، فارس و البرز نیز هر کدام به ترتیب با 8، 7، 6 و 5 نفر رتبه های بعدی را دارند.



سایر استان ها نیز حداقل با یک اثر در جشنواره همراه تهران حضور خواهند داشت.



در بخش تهران (فیلم و عکس)، همان طور که انتظار می رفت، 82 درصد شرکت کنندگان از استان تهران بوده است. سه استان شمالی شامل گلستان، گیلان و مازندران روی هم 12 نفر (8 درصد) و سایر استان ها نیز با 15 نفر (10 درصد) راه‌یافتگان را تشکیل می دهند.



در بخش دانشگاهی، 15 نفر از استان تهران (37 درصد)، استان های گیلان و مازندران 10 نفر (25 درصد)، استان های آذربایجان شرقی و اردبیل 5 نفر (13 درصد) و سایر استان ها نیز 10 نفر (25 درصد) را در بین راه‌یافتگان داشته اند.



آمار سن شرکت کنندگان در جشنواره همراه تهران به ترتیب زیر اعلام شده است:



از بین 285 هنرمندی که آثار شان به دور دوم جشنواره راه یافته است، بیشترین بازه سنی راه‌یافتگان بین 25 تا 30 سال بوده اند که 33 درصد آنها را تشکیل می‌دهند. بر طبق آمار، 19 نفر زیر بیست سال، 89 نفر بین 20 تا 25 سال، 95 نفر بین 25 تا 30 سال، 48 نفر بین 20 تا 35 سال و 24 نفر نیز بالای 35 سال سن دارند.



دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران از 21 شهریورماه 93 در پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود.



