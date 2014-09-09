کرمانشاه استان پنجم دارای جمعیت مبتلا به ام اس/ احداث مرکز بیماران ام اسی لنگ یک قطعه زمین

به گزارش خبرنگار مهر، قرن بیستم علیرغم اینکه عصر پیشرفت و اختراعات لقب گرفته است، از طرفی بیشترین بیماریها و ناهنجاری های روحی و جسمی در این یک قرن نمود پیدا کرد.

بیماری های روحی و روانی روز به روز سیطره خود را بر روی جوامع بشری می گستراند. در چند دهه اخیر آمار مبتلایان به بیماری ام اس در کشور، انگشت شمار بود، ولی آمارهای امروز چیز دیگری می گویند.

یکی از ویژگی های این بیماری ناشناخته بودن آن است. تقریبا اواسط قرن نوزدهم میلادی بود که پزشکان اروپایی به این بیماری پی بردند.

بیماری "ام اس" که نوعی ناهنجاری سیستم عصبی است، به مرور و به تدریج زندگی بیمار را مختل می کند و بعد از مدت زمان مشخصی، زمینه های مرگ وی را فراهم می آورد.

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیشترین آمار مبتلایان به بیماری ام اس در استانهای اصفهان، تهران، فارس و... قرار دارند.

در این آمار کرمانشاه نیز از نظر تعداد بیماران مبتلا به ام اس در رتبه پنجم کشوری قرار دارند که این خبری ناخوشایند و البته زنگ خطری برای جمعیت جوان این استان محسوب می شود.

دبیرکل انجمن "ام اس" و مشاور شورای بیماری های خاص استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری ام اس برای اولین بار در سال 1860 در اروپا به عنوان یک نوع بیماری عصبی شناخته شد.

مهرداد کرمی گفت: این بیماری در نوع خود دارای ویژگی های منحصر بفرد بسیاری است که مهمترین خصصیه این بیماری، ناشناخته بودن علل ابتلای افراد به آن است.

زنان مبتلایان اصلی بیماری "ام اس"

وی با اشاره به اینکه بیشترین بیماران مبتلا به ام اس در در استان کرمانشاه از قشر تحصیلکرده هستند، افزود: آمارهای موجود نشان می دهد که تعداد زنان مبتلا به ام اس در کرمانشاه بیشتر از مردان است که این را هم باید از ویژگی های منحصربفرد این بیماری دانست.

دبیرکل انجمن "ام اس" استان کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه هنوز علم پزشکی علیرغم پیشرفتهای شگرفی که داشته است، هنوز نتوانسته است که علت اصلی و راههای مبارزه با این بیماری را به درستی پیدا و خنثی کند.

70 هزار بیمار "ام اسی" در ایران

کرمی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد بیش از 70 هزار ایرانی به بیماری "ام اس" مبتلا هستند که بیشترین این بیماران در استانهای اصفهان، تهران و فارس قرار دارند و کرمانشاه در این زمینه رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.

استان کرمانشاه پنجمین استان در بیماری "ام اس"

وی رتبه کرمانشاه را در بیماری ام اس، جایگاه پنجم عنوان می کند و تاکید کرد: انجمن حمایت از بیماران ام اسی در استان کرمانشاه در سال 1384 فعالیت خود را رسما شروع نموده است، ولی عملا تا سال 91 هیچگونه حمایتی از ما نمی شد.

دبیرکل انجمن "ام اس" استان کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته با اضافه شدن دو شعبه دیگر به این انجمن، از سوی دولت برخی از خدمات و امکانات به ما ارائه شد.

ثبت 1450 بیمار ام اسی در کرمانشاه

کرمی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 1450 بیمار ام اسی شناخته شده و دارای پرونده در استان کرمانشاه داریم که به نظر می رسد این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد نگران کننده ای داشته است.

وی به خدماتی که این انجمن به بیماران ام اسی در استان کرمانشاه ارائه می دهد اشاره کرد و گفت: خدماتی از جمله "ام آر آی"، پتانسیل چشمی، فیزیوتراپی و یوگا درمانی بصورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

کرمی به برگزاری بیش از 15 سمینار علمی با حضور استادانی از داخل و خارج کشور برای در زمینه این بیماری اشاره کرد و اظهار داشت: برای ایجاد انگیزه و روحیه در بیماران،اردوهای تفریحی ترتیب داده شد است که در این زمینه با انجمن دیگر در سایر استانها تعاملات خوبی در این زمینه داشته ایم تا با این این کار توانسته باشیم بخش از دردها و آلام این بیماران کاسته باشیم.

دبیرکل انجمن خاطر نشان ساخت: درحال حاضر مهم ترین هدف این انجمن ایجاد ساختمان ام اس سنتر می باشد که تمامی خدمات برای بیماران رایگان باشد.

یک قطعه زمین برای تأسیس مرکز بیماران ام اسی

وی بیان داشت: با وجود اینکه خیرین هزینه ساخت و تجهیز این مرکز را برعهده گرفته اند، اما هنوز زمین دولتی برای این کار در اختیار ما قرار داده نشده است و ما همچنان منتظر تهیه یک قطعه زمین هستیم.

دبیرکل انجمن "ام اس" استان کرمانشاه عنوان کرد: یکی از مشکلات بیماران ام اسی در کشور، هزینه بالای داروهای مورد نیاز است که این خود به دغدغه ای برای خانواده های آنها مبدل شده است.

کرمی تاکید کرد: البته داروهای خارجی از طریق هلال احمر و وزارت بهداشت وارد کشور می شوند، اما تعرفه های بسیار سنگینی دارند و بیماران بعلت نداشتن بیمه تکمیلی مجبور به پرداخت هزینه بالایی می باشند.

هزینه 2 میلیون تومانی بیماران "ام اسی" در ماه

وی گفت: بیماران ام اسی در صورتی که از داروهای ایرانی مصرف کنند در کنار آن مجبور به استفاده از مکمل های خارجی می باشند که این هم خود هزینه بردار است. اما مسأله تنها دارو نیست و هزینه های جانبی از جمله فیزیوتراپی، آب درمانی، یوگا درمانی و ... موجب می شود هر بیمار ماهیانه بین 500 هزار تا 2 میلیون تومان متقبل شود. البته یکبار در سال معاونت غذا و دارو، 60 درصد هزینه یکبار بیمار را می دهد.

کرمی با در ادامه با تشکر از حمایت برخی از خیرین کرمانشاهی در امر حمایت از بیماران ام اسی و خانواده های آنها، اظهار داشت: خیرین انجمن تا حدودی از خانواده های بیماران در استان کرمانشاه حمایت مالی دارند و کمک هزینه زندگی، تهیه دارو، ام آر آی و فیزیوتراپی و.. را برعهده می گیرند.

دبیرکل انجمن "ام اس" استان کرمانشاه از آینده بیمارن ام اسی سخان به میان آورد و تاکید کرد: برای داشتن یک زندگی بهتر و شادتر بیماران انجمن، معاونت اشتغال را تأسیس کرده ایم و اکنون درصدد ایجاد یک کمیته هستیم که بیماران با هم ارتباط برقرار کنند ارتباطی از نوع ازدواج و...

دکتر حبیب الله طبیب پور از پزشکان کرمانشاهی با اشار به اینکه "مولتیپل اسکروزیس" یا همان بیماری ام اس یک بیماری آسیب رساننده به غلاف "میلین" یا پوشش رشته های عصبی است، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه باید قبول کنیم که بیماری ام اس در کشور و حتی استان کرمانشاه روند رو به رشدی دارد که این زنگ خطری برای پخش درمان این مملکت محسوب می شود.

ریسک ابتلا به بیماری "ام اس" در سنین 20 تا 40 سالگی

طبیب پور عنوان کرد: این غلاف موجب بهبود و تسریع رساندن پیام های عصبی از مغز به همه اعضای بدن می شود و در سنین 20 تا 40 سالگی فرد را مبتلا می کند.حمله سلول دفاعی بدن به غلاف های میلین، علت اولیه این بیماری ست و در واقع ام اس یک بیماری خود ایمنی ست، اما علت واقعی و دقیق این حملات هنوز به درستی معلوم نشده است.

این پزشک کرمانشاهی تاکید کرد: آسیب وارده به غلاف رشته های عصبی باعث میشود عضلات نتوانند به درستی کار خود را انجام دهند. این مسئله که حمله در هر نقطه ای از مغز،می تواند رخ دهد باعث می شود که علائم این بیماری بسیار متنوع و گوناگون باشد.مثلا بسیاری از بیماران این علائم را با مشکلات چشمی تجربه میکنند. دوبینی و تاری دید یکی از شایع ترین علائم این بیماری ست و یا مشکلات حسی مانند گزگز و مور مور قسمت هایی از بدن، مشکلات حرکتی مانند سفتی عضلات و یا لرزش و همچنین مشکلات تعادلی از دیگر علائم این بیماری می باشد.

طبیب پور تصریح کرد: از این رو درمان ام اس، درمانی چندوجهی ست و باید با در نظر گرفتن همه شرایطی صورت پذیرد که ممکن است فرد بیمار را متأثر سازد. تحرک، ورزش و توانبخشی فیزیکی و ذهنی از وجوهی ست که بیماران ام اس به مراتب بیش از افراد سالم به آن نیازمندند. توانبخشی نه تنها کیفیت زندگی فرد را دگرگون می کند بلکه توانایی ایجاد تغییر و ترمیم را نیز در مغز آسیب دیده ایجاد می نماید.

وی با اشاره به اینکه شایعات بسیاری وجود دارد که این بیماری در افرادی که سطح فرهنگی و اجتماعی بالاتری دارند، بیشتر رخ می دهد، اظهار داشت: هنوز پزشکان به این موضوع اذعان دارند اما هنوز نتوانسته اند اساس علمی آن را دریابند.

این پزشک کرمانشاهی تاکید کرد: متأسفانه نیمی از بیماران ام اسی در استان کرمانشاه، از قشر تحصیلکرده هستند اما با قاطعیت می توان گفت که ام اس در زنان بیش از مردان بروز می کند تا جایی که 85 درصد از مبتلایان به بیماری ام اس در استان کرمانشاه را خانمها و مابقی را آقایان تشکیل می دهند.

کمبود ویتامینD، تنش های عصبی و... زمینه ساز بیماری "ام اس"

طبیب پور با اشاره به اینکه برخی از علل خود زمینه ساز ابتلای افراد به این بیماری هستند، گفت: کمبود ویتامین D ،استرس، تنش های عصبی، ژنتیک، موقعیت جغرافیایی و بی تحرکی موجب قرار گرفتن در مسیر ام اس میشود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون راه مشخص و قاطعی برای درمان این بیماری پیچیده وجود ندارد، اظهار داشت: بهترین روش برای جلوگیری از شیوع این بیماری این است که خود را از راههای ابتلا به این بیماری عصبی دور نگه داریم. چگونه میتوان خود را از خطر ابتلا به این بیماری دور نگه داشت؟

این پزشک کرمانشاهی گفت: البته چند گروه معمولا پتانسیل ابتلا به بیماری را دارند، گروه نخست افرادی هستند که بسیار حساس، زودرنج و عصبی بوده و با كمترین ناملایمات از حالت عادی خارج شده و تعادل خود را از دست می‌دهند.

وی تصریح کرد: گروه دوم شامل افرادی است كه از نظر ژنتیكی دارای طبع سردی هستند و مدام از غذاهای سرد (غذاهایی با ‌‌PH اسیدی) به مقدار بسیار زیای استفاده می‌كنند و علاقه شدیدی به خوردن ترشی، سركه، تمر هندی، ماست، قره‌قروت و امثال آن دارند.

دکتر طبیب پور تاکید کرد: بنابراین استفاده از غذاهای خانگی، ورزش و در معرض نور آفتاب بودن یا تأمین ویتامین D از طریق دارو در کاهش ابتلا به این اختلال مؤثر است و توصیه می‌شود مردم از میوه‌ها و سبزیجات تازه و لبنیات کم‌چرب استفاده کرده و چربی‌های کمتر اشباع شده را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

با این وجود که هنوز علت اصلی ابتلای برخی از افراد به بیماری مشخص نشده است، آمارهای موجود نشان می دهد که هر ساله تعداد افراد مبتلا به بیماری ام اس در ایران و به ویژه در کرمانشاه روند رو به رشدی دارد که این زنگ خطری برای قشر جوان و نیروی کار در این استان محسوب می شود.