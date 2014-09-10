اختلاف کاخ سفید و کنگره درباره اقدام علیه داعش/ اصرار اوباما بر گزینه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این دیدار که شب گذشته انجام شد "باراک اوباما" اعلام کرد که از عملکرد کنگره در این مورد و بطور کلی از هر گونه حرکتی که این پیام را به جهان مخابره کند که آمریکا برای مقابله با داعش متحد است، استقبال می کند.

کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رئیس‌ جمهور ایالات متحده، اختیارات لازم را برای انجام عملیات نظامی دارا است.

بر اساس این گزارش، اوباما در دیدار شب گذشته به روشنی تاکید کرده که اختیار لازم را برای حمله به شبه‌ نظامیان افراطی در هر دو سوی مرز عراق و سوریه، برای تامین امنیت ملی آمریکا، دارد.

"جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید، در این مورد گفت: به عقیده رئیس جمهور موضوع داعش اولویت بسیار مهمی برای امنیت ملی است.

پیشتر گزارش هایی در مورد نیاز به رای و مجوز کنگره برای انجام اقدام علیه داعش در عراق و سوریه از سوی نمایندگان کنگره منتشر شده بود. "میچ مک‌کانل" رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس سنا، نیز پیش از نشست مشترک با اوباما گفته بود که رئیس‌ جمهور برای اقدام در عراق و سوریه به مجوز کنگره نیاز دارد اما با این وجود دو نماینده ارشد از هر دو حزب اصلی دمو کرات و جمهوریخواه آمریکا می گویند انجام رای گیری برای صدور مجوز حمله نظامی نامحتمل است.

سی ان ان در مورد اختلافات بوجود آمده در کنگره آمریکا می نویسد: در حالی که از یک سو گروهی مایل‌ هستند در این مورد در کنگره رای‌ گیری شود، اما گروهی دیگر می گویند رئیس جمهور در حال حاضر نیز مجوز لازم را برای گسترش عملیات علیه داعش، بر اساس قانونی که بیش از یک دهه پیش برای مبارزه علیه القاعده تصویب شده بود، دارد.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر اجازه انجام عملیات هوایی علیه داعش را در عراق صادر کرده بود.

اوباما قرار است امروز چهارشنبه با ایراد سخنرانی جزئیات استراتژی مورد نظر خود را در مورد نحوه مقابله با داعش اعلام کند. البته روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را در این مورد منتشر کرده بود.

این وضعیت در حالی است که نظرسنجی واشنگتن پست و شبکه ای‌بی‌سی نیوز، نشان می دهد که شهروندان آمریکایی به شدت نگران خطری هستند که از سوی داعش وجود دارد و از عملیات هوایی در عراق و سوریه حمایت می کنند.