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۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

جان کری وارد بغداد شد/ریاض مقصد بعدی

جان کری وارد بغداد شد/ریاض مقصد بعدی

وزیر امور خارجه آمریکا لحظاتی قبل وارد بغداد شد تا مقامات عراق را در جریان استراتژی واشنگتن برای مقابله با داعش قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در حالیکه که قرار است امشب "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، استراتژی خود برای مقابله با داعش را بیان کند، "جان کری" لحظاتی قبل وارد بغداد شد.

جان کری قرار است در دیدار با اعضای دولت جدید عراق ضمن اعلام حمایت واشنگتن از این کابینه، آنها را در جریان استراتژی مورد نظر اوباما قرار دهد.

کری بعد از عراق راهی عربستان می شود تا در نشستی که با حضور چند کشور عربی دیگر در مورد داعش برگزار می شود شرکت کند.

هدف از این نشست ایجاد ائتلاف میان آمریکا و کشورهای عربی برای مقابله با داعش است.

کری پس از آن راهی اردن می شود تا همین ماموریت را در این کشور نیز به انجام برساند. 

کد مطلب 2367795

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