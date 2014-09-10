اوضاع "شیر تو شیر" بازار لبنیات/ وقتی سرانه مصرف شیر هر روز چکه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، لبنیات به عنوان یکی از مهمترین و با ارزش ترین ارکان سبد غذایی مردم محسوب شده که استفاده از آن، از ضرورت های یک جامعه سالم است ولی افزایش قیمت ها و نگرانی مردم از وجود روغن پالم در این نوع محصولات موجب کاهش سهم این گروه با ارزش در سبد غذایی مردم شده است.

سیر صعودی قیمت لبنیات در کشور و استان لرستان از ماه رمضان امسال آغاز شد به طوریکه گزارشات میدانی به دست آمده توسط خبرنگار مهر نشان داد قیمت لبنیات در ماه مبارک رمضان حدود 25 تا 30 درصد افزایش یافته است.

یک شهروند خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قبل از ماه مبارک رمضان شیر یارانه ای را به قیمت 1250تومان و همان شیر را در ماه مبارک رمضان 1450تومان خریداری کردم.

وی همچنین ادامه می دهد که قیمت ماست پرچرب قبل از ماه مبارک رمضان 2000 تومان بوده که در این ایام به 2300تومان رسید.

افزایش 15 تا 25 درصدی قیمت لبنیات

این سیر صعودی افزایش قیمت بعد از ماه رمضان نیز ثبیت شد تا بخشی از مردم به دلیل کاهش قدرت خرید قید حضور پررنگ لبنیات را در سفره روزانه خود بزنند.

امین عباسی مدیر یک فروشگاه عرضه مواد غذایی در خرم آباد است که در خصوص افزایش قیمت محصولات لبنی به خبرنگار مهر می گوید: طی هفته های اخیر قیمت ماست معمولی از دو هزار تومان به دو هزار و 300 تومان، قیمت ماست کم چرب از هزار و 550 تومان به هزار و 850 تومان، قیمت شیر یارانه ای از هزار و 200 تومان به هزار و 400 تومان، پنیر دامداران از سه هزار و 600 تومان به پنج هزار تومان افزایش یافته است.

وی ادامه می دهد: با این تفاسیر می توان گفت که مجموعه محصولات لبنی از 15 تا 25 درصد افزایش قیمت داشته اند که این موضوع تقاضای مردم را برای خرید محصولات لبنی کاهش داده است.

افزایش قیمت و روغن پالم بازار محصولات پرچرب را تعطیل کرد

عباس حیدری نماینده پخش محصولات لبنی در خرم آباد نیز در گفتگو با مهر می گوید: عمده محصولات لبنی در مدت اخیر 10 تا 15 درصد افزایش قیمت داشته اند.

وی یادآور می شود: این افزایش قیمت برای محصولات پرچرب بیشتر بوده به طوریکه با طرح موضوع استفاده از روغن پالم، کسادی بازار محصولات پرچرب تشدید و میل مردم برای خرید به شدت کاهش یافته است.

وی ادامه می دهد: با توجه به دو مولفه قیمت و شایعات در مورد روغن پالم در حال حاضر تا 80 درصد در بخش فروش محصولات پرچرب افت تقاضا را تجربه کرده ایم.

شهریار یاراحمدی مدیر عامل یک شرکت تولید محصولات لبنی در لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت ظرفیت رسمی 250 تن شیر ورودی در روز را داراست می گوید: 45 درصد سهم بازار مصرف لبنیات در شهرستان خرم آباد، الشتر، نورآباد و پلدختر متعلق به این شرکت است.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف شیر در کشور بسیار پایین و حدود 126 لیتر است عنوان می کند: این درحالی است که سرانه مصرف شیر در کشورهای جهان سوم 156 لیتر در سال و در کشورهای اروپایی 300 لیتر در سال است و این کاهش سرانه مصرف لبنیات یک زنگ خطر و هشدار جدی برای تک تک اقشار جامعه است.

سرانه مصرف لبنیات در ایران یک سوم دنیا است

این فعال صنعت لبنیات اضافه می کند: هم اکنون سرانه مصرف لبنیات در کشور ایران کمتر از یک سوم سرانه مصرف دنیا است و خبرها و هجمه ها به حوزه لبنیات کشور در رابطه با استفاده از روغن پالم موجب می شود که همین مقدار مصرف سرانه کم نیز در کشور پایین تر بیاید.

وی با یادآوری اینکه سن پوکی استخوان در کشور ایران طی یکی دو سال اخیر به زیر 40 سال رسیده است ادامه می دهد: همچنین آمار کودکان با دندان پوسیده و رشد استخوانی نامناسب نیز در کشور بیداد می کند.



یاراحمدی معتقد است که راهکاری غیر از مصرف لبنیات برای جبران این مشکلات وجود ندارد و یادآور می شود: در این راستا وزارت بهداشت و ارگانهای ذی ربط باید با پایش دقیق، کارخانه های متخلف در این زمینه را معرفی می کردند نه اینکه کل صنعت لبنیات کشور را زیر سوال ببرند و موجبات نگرانی مردم را در مصرف لبنیات فراهم کنند.

یاراحمدی با تاکید بر اینکه قیمت لبنیات و فرآورده های لبنی توسط صندوق حمایت از حقوق مصرف کنندگان کنترل می شود تصریح می کند: شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در اعلام قیمت محصولات ندارد و افزایش قیمت های صوت گرفته با توجه به تورم و مشکلات چند سال اخیر در کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه قیمت محصولات لبنی تعریف و بر روی جلد محصولات درج شده است و فروشندگان حق افزایش قیمت محصولات را ندارند هشدار می دهد که با متخلفان توسط اداره کل تعزیرات حکومتی برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد.

برخورد علوم پزشکی با متخلفان در زمینه استفاده از روغن پالم

این سخنان در حالی مطرح می شود که بهرام دلفان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اطمینان خاطر به مردم پیرامون برخورد با واحدهای متخلف در زمینه مصرف روغن پالم گفته بود که در این راستا چهار شرکت تولیدی لرستان به دلیل استفاده از روغن "پالم" اخطار گرفتند.



وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه عنوان کرد: از این چهار شرکتی که از روغن پالم در فرآورده های خود استفاده می کردند خواسته ایم که اقدام به اصلاح فرمول فرآورده های خود کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در فرمولاسیون فرآورده های یاد شده این روغن وجود داشته است ادامه داد: تا پیش از این شرکتها مجوز استفاده از این نوع چربی را در فرآورده های خود داشته اند که بر اساس اعلام وزارت بهداشت از این پس هیچ مجوزی در این رابطه در استان صادر نخواهد شد و در هیچ فرآورده ای نباید مورد استفاده قرار گیرد.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان البته در پایان سخنان خود بر ضرورت پرهیز مردم از استفاده فرآورده های پر چرب تاکید کرده و می خواهد که محصولات کم چرب را در سبد غذایی خود وارد کنند.

به هر روی به نظر می رسد رسیدن به استانداردهای جهانی در زمینه مصرف شیر و لبنیات در گرو تکمیل یک زنجیره از سیاست گذاری و فرهنگسازی تا حلقه های مرتبط با بازار مصرف است به طوریکه وجود هر حلقه مفقوده می تواند سرانه مصرف را تحت تاثیر قرار دهد.

سیاست گذاری اصولی در این حوزه و نظارت هر چه بیشتر دستگاههای مرتبط بر کیفیت و کمیت تولید لبنیات از یک سو، توجه به قیمت گذاری مناسب و فراهم آوردن شرایط برای تسهیل در دسترسی مردم به لبنیات از سوی دیگر هر کدام مقوله ای است که سرانه مصرف در این حوزه را می تواند بالا و پایین کند، موضوعی که نباید از دید متولیان امر دور بماند.