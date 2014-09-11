وطیفه مرکز خدمات حوزه علمیه تامین حقوق شهروندی طلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی، ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه استان مرکزی با اشاره به اینکه روحانیت خواستگاه اول انقلاب اسلامی و عقبه اسلامی نظام هستند، افزود: برای ارتقاء دینی، فکری و فرهنگی جامعه باید از ظرفیت روحانیت استفاده شود.

وی با بیان اینکه استقلال اصلی نظام در گرو استقلال فرهنگی است، گفت: اگر روحانیت در جامعه و در دسترس مردم باشند بسیاری از مسائل و مشکلات پیش روی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان رفع می شود.

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشوربا تاکید بر اینکه زندگی روحانیت بنا بر کفاف و عفاف و زهد است، اضافه کرد: مرکزخدمات حوزه های علمیه کشور در جهت تامین حداقل های معیشتی و در حد حقوق شهروندی برای این قشر از جامعه تلاش می کند.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: به جز بخش محدودی از روحانیت که در بخش دولتی و در راس کار هستند، حدود 90 درصد دارای مشاغل دولتی نبوده و در تامین نیازهای حداقلی خود همچون دیگر اقشار جامعه با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند.

وی با بیا اینکه فعالیت مرکز خدمات در جهت تامین طلاب سطوح مختلف حوزه و اساتید و ائمه جماعات و روحانیتی که فاقد شغل دولتی هستند، اضافه کرد: درآمد اساتید حوزه ها هم نسبت به اساتید دیگر مراکز علمی و آموزشی بسیار کمتر است.

ارتقاء دین و ایمان زمینه پیشگیری از معضلات جامعه است

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور با تاکید بر اینکه ارتقاء دین و ایمان مردم زمینه پیشگیری از معضلات و بزهکاری در جامعه است، اظهار کرد: اگر مردم با ابعاد مختلف دین اسلام و سیره ائمه معصومین (ع) آشنا شوند بزهکاری، نزاع، بی عفتی و غیره در جامعه از بین می رود که این امر درسایه حضور روحانیت در جامعه و هدایت مردم است.

حجت السالام ربانی با تاکید بر اینکه از مهمترین اهداف مرکز خدمات حوزه های علمیه تامین حداقل حقوق شهروندی طلاب و روحانیت است، تصریح کرد: ارتقاء فکری، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی در سایه دین و توسط روحانیون اتفاق می افتد.

وی خدمت به اهل بیت (ع) را خدمت به مکتب ارزشی اهل بیت (ع) دانست و افزود: این مرکز در جهت ارتقاء سلامت کشور و جامعه تلاش می کند.

ساده زیستی و وحدت دو توصیه مهم به روحانیت

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با بیان اینکه ساده زیستی و وحدت کلمه دو توصیه مهم به روحانیت است، گفت: تامین معاش در حد کفاف و در سطح متعارف جامعه از توصیه های لازم برای روحانیون است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه خدمت گذاری در این بخش را زمینه ای برای توانمندی فکری و روحی اخلاقی در طلاب و روحانیت دانست و گفت: مرکز خدمات باید در جهت انجام تامین تغذیه فکری و روحی اقشار جامعه تلاش کند.

امام جمعه اراک ادامه داد:خدمات علمی، پژوهشی، فرهنگی تربیتی و اخلاقی در این جامعه از اولویت های مورد نیاز برای شهروندان است.



گفتنی است، در پایان این مراسم از خدمات حجت الاسلام محمدعلی عدالت تقدیر و حجت السلام قنبرعلی خادمی به عنوان رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه استان مرکزی منصوب شد.