به گزارش خبرنگار مهر ، سعید حسنی پور کاراته کای گیلانی تیم ملی یکی از مسافران اینچئون است که در وزن 75- کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود. وزنی که همواره نمایندگان ایران در مسابقات قاره ای با برتری مقابل رقبای خود روی سکوی قهرمانی ایستاده اند و انتظار از حسنی پور روی تاتامی اینچئون نیز کسب مدالی خوشرنگ برای کاروان ورزشی ایران است.

سعید حسنی پور متولد 1366 شهرستان رشت می باشد که از 7 سالگی در کلاس درس استاد نویدی شروع به آموختن کاراته نمود. چهار سال بعد با حضور مسعود رهنما در شهرستان رشت به کلاس کاراته"دایی "خود رفت و پله های ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرد.

حسنی پور سال 1382 به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد ولی راهی به مسابقات برون مرزی پیدا نکرد و دو سال بعد در رقابتهای جهانی مدال طلای جوانان جهان را در قبرس به نام خود ثبت کرد. برنز امیدهای جهان ، نقره تیمی جهان ، دو طلا و نقره آسیا در کنار نقره بازیهای کشورهای اسلامی و چندین مدال رنگارنگ از لیگ های جهانی و تورنمنت ها حاصل تلاش این کاراته در سطح اول کاراته جهان می باشد.

وی در مورد وضعیت آمادگی خود به مهر گفت: اردوهای منظم و بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتیم و با تلاش کادر فنی و همه نفراتی که در اردو هستند خدا را شکر وضعیت روحی ، روانی خوبی برای حضور در بازیها داریم. ضمن اینکه بعد از بازگشت از ترکیه چند روز استراحت کردیم و بعد از پشت سر گذاشتن مرحله نهایی تمرینات راهی اینچئون خواهیم شد.

وی در خصوص رقابتهای بین المللی اشاره کرد و گفت: در چند مرحله از رقابتهای لیگ جهانی به عنوان مسابقات تدارکاتی شرکت کردیم که درروند آماده سازی خیلی موثر بود ضمن اینکه در شرایط مسابقه قرار گرفتیم و کادر فنی با شناخت نقاط ضعف و قوت در فاصله باقی مانده تا اعزام تمرینات خاصی برای رفع نقاط ضعف طراحی خواهد کرد.

این عضو تیم ملی در مورد شکست در دو تورنمنت ژاپن و ترکیه گفت: من در جریان تمرینات آماده سازی تیم ملی قراردارم و بدون شک کادر فنی به خوبی عملکرد نفرات را زیر نظر دارد. قبول داریم که به لحاظ کسب مدال نتیجه خوب نبوده ولی فکر می کنم عملکرد فنی که مد نظر کادر فنی است توانسته تا حدودی جوابگو باشد. البته قول می دهم هر چه در توان دارم در اینچئون بکار گیرم تا یک نتیجه خوب را ثبت کنم.

حسنی پور در خصوص رقبای خود نیز گفت: کاراته کاهای کویت ، چین تایپه ، اردن و هنگ کنگ رقبای من در این مسابقات هستند که با کویت و هنگ کنگ مبارزه کرده ام ولی به طور کلی از همه آنها شناخت دارم و با کمک کادر فنی با برنامه در هر مبارزه برای کسب پیروزی و رسیدن به مدال طلا به دیدار رقبای خود می روم.

وی در پایان گفت: تیم ملی کاراته در همه اوزان شانس کسب مدال طلا را دارد و اگر شرایط مناسب باشد می توانیم با کسب یک نتیجه خوب به تهران بازگشته و همانند دوره قبل یکی از بهترین های کاروان اعزامی کشورمان باشیم.