اجازه نمی دهند کاراته ایران در بازیهای آسیایی بیش از سه مدال بگیرد

به گزارش خبرنگار، محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته که در نشست خبری فدراسیون کاراته پیش از اعزام به بازیهای آسیایی سخن می گفت ادامه داد: فرآیند قهرمانی شامل عوامل متعددی است که حمایت های ورزات ورزش و کمیته ملی المپیک، برنامه ریزی فدراسیون، کادر فنی و کاراته کاها در آن نقش دارند و باید هر کدام به بهترین شکل کار خود را انجام دهند تا بتوانیم به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کنیم ولی در این بین به دلیل آنکه در کاراته داوران تاثیرگذار هستند و نقش تعیین کننده ای دارند که با سیاست های مسئولان اتحادیه آسیا پیش می روند باعث شد اجازه ندهند برابر با توانایی خود مدال کسب کنیم.

وی افزود: دوره قبل چین که در کاراته محلی از اعراب ندارد دو مدال طلا کسب کرد، یعنی به تعداد مدالهای ژاپن با آن همه سابقه در کاراته و ایران که قدرت مطلق کاراته آسیاست و این موضوع نیز برآیند همان سیاست های تقسیم مدال و اعمال نطر داوران بود که در این دوره نیز بدون شک تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر تیم های ملی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در امارات اشاره کرد و گفت: ما در این مسابقات هفت مدال طلا کسب کردیم و تیمی با این پتانسیل باید در بازیهای آسیایی که به لحاظ کمیت در مکان پائین تری است بیشتر مدال بگیرد ولی متاسفانه مشکلاتی که در بالا ذکر شد اجازه نمی دهد برابر با داشته های خود مدال کسب کنیم.

آشوری در خصوص اعزام 100 کاراته کا به ترکیه و خوابیدن کاراته کاها در لابی هتل گفت: تیمی که به ترکیه اعزام شد 56 نفره بود و ما قرار بود روز پنجشنبه به استانبول اعزام شویم برای این روز نیز هتل رزرو شد. ولی به صلاحدید کادر فنی یک روز زودتر راهی این کشور شدیم و با هماهنگی های صورت گرفته قرار بود هتل 10 اتاق در اختیار ما قرار دهد که وقتی وارد شدیم تنها شش اتاق در اختیار ما قرار گرفت که اولویت را دادیم به تیم اصلی که از ژاپن آمده بود سایر همراهان و داوران نیز یک شب را در لابی و اتاقی که از سوی هتل در اختیار ما قرار گرفته بود استراحت کردند.

دبیر فدراسیون کاراته در پایان گفت: تمام تلاش مجموعه فدراسیون ، کادر فنی و تک تک اعضای تیم ملی برای موفقیت در بازیهای آسیایی است و امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را ثبت کرده و چون گذشته در رتبه کاروان ورزشی کشور تاثیر گذار باشیم.