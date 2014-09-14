داعش به جای تجزیه عراق عامل وحدت در این کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری معاون نخست وزیر عراق در گفتگو با "سی.ان.ان" اظهار داشت: گروه داعش به جای تلاش برای تجزیه عراق باعث وحدت این کشور شد و این گروه در حال حاضر رو به عقبگرد است.

وی با بیان این مطلب افزود: به نظر من داعش در حال عقبگرد است و آنها در موضع دفاعی قرار گرفته اند و معتقدم با افزایش حمایت های بین المللی، حداقل در عراق شکست خواهند خورد. ما به این مسئله اطمینان داریم.

زیباری درباره حملات آمریکا در عراق علیه مواضع داعش گفت: حملات هوایی آمریکا واقعا تاثیرگذار بودند و تروریست های داعش را پراکنده کرد و ارتباط میان آنها را از بین برد. داعشی ها در حال حاضر نمی توانند نیروهای زیادی را جمع کنند و این افراد هنگامی که جنگنده ای را بر بالای سر خود می بینند متزلزل می شوند.