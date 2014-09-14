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۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۵۰

هوشیار زیباری:

داعش به جای تجزیه عراق عامل وحدت در این کشور بود

داعش به جای تجزیه عراق عامل وحدت در این کشور بود

معاون نخست وزیر عراق در گفتگویی اعلام کرد که گروه تروریستی داعش به جای تجزیه عراق عامل وحدت در این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری معاون نخست وزیر عراق در گفتگو با "سی.ان.ان" اظهار داشت: گروه داعش به جای تلاش برای تجزیه عراق باعث وحدت این کشور شد و این گروه در حال حاضر رو به عقبگرد است.

وی با بیان این مطلب افزود: به نظر من داعش در حال عقبگرد است و آنها در موضع دفاعی قرار گرفته اند و معتقدم با افزایش حمایت های بین المللی، حداقل در عراق شکست خواهند خورد. ما به این مسئله اطمینان داریم.

زیباری درباره حملات آمریکا در عراق علیه مواضع داعش گفت: حملات هوایی آمریکا واقعا تاثیرگذار بودند و تروریست های داعش را پراکنده کرد و ارتباط میان آنها را از بین برد. داعشی ها در حال حاضر نمی توانند نیروهای زیادی را جمع کنند و این افراد هنگامی که جنگنده ای را بر بالای سر خود می بینند متزلزل می شوند.

کد مطلب 2369786

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