تعلل محیط زیست در برابر آلودگی کارخانه سیمان بجنورد سؤال برانگیز است

اسماعیل حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از دست اندرکاران کارخانه سیمان بجنورد در عرصه تولید و اشتعال، از بی‌توجهی این کارخانه به محیط زیست انتقاد کرد و گفت: این کارخانه در ساعاتی از شبانه روز با خارج کردن الکتروفیلترها از مدار، نسبت به رهاسازی گرد و غبار کارخانه اقدام می‌کند که سبب آسیب‌رسانی جدی به مردم، محیط زیست و باغات و محصولات کشاورزی می شود.

عضو گروه مشاورین استاندار در امور شهری تصریح کرد: نباید برای تولید و اشتغال سلامت مردم به فراموشی سپرده شود چرا که به‌رغم نصب الکتروفیلترهای این کارخانه گرد و غبار ناشی از فعالیت این کارخانه تأسف‌آور و سؤال برانگیز است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر شیروان با انتقاد از تعلل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در برخورد با آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه سیمان بجنورد افزود: انتظار این است همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و از محیط زیست انتظار می‌رود با نظارت مستمر و بهتر بر روند فعالیت این کارخانه اجازه ندهد مردم و محیط زیست بیش از این دچار آسیب شوند.

وی گفت: قرار گرفتن این کارخانه در مسیر بادهای غالب که از غرب به شرق در جریان است سبب شده است که در ساعات مختلفی از شبانه روز مردم شاهد گرد و غبار ناشی از کارخانه سیمان باشند و این در دراز مدت می تواند سبب بروز مشکلات حاد تنفسی و زیست محیطی برای مردم شیروان و روستاییان ساکن در مجاورت کارخانه شود.

حسین پور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کاهش گرد و غبار این کارخانه افزود: به‌رغم تأیید و تأکید مسئولان مبنی‌بر نصب الکتروفیلتر در این کارخانه و استاندارد سازی کارخانه برای غبارگیری، آزادسازی غبار کارخانه در برخی ساعات و ایام هفته به یک رویه تبدیل شده که جلوگیری از ادامه این روند مستلزم نظارت بیشتر محیط زیست و سایر نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه سیمان بجنورد در فاصله 35 کیلومتری شهر بجنورد و 18 کیلومتری غرب شیروان در حاشیه جاده اصلی بجنورد - شیروان قرار دارد.

این کارخانه سالانه یک میلیون و 690 هزار تن سیمان تولید می کند که سیمان های تولیدی آن شامل نوع تیپ یک، دو، سه، پنج و پوزولانی است که به مصرف داخلی رسیده و بخشی نیز به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و قزاقستان صادر می شود.

طرح الکتروفیلتر خنک کننده کوره کارخانه سیمان بجنورد بهمن ماه سال 90 با حضور معاون وقت رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دولت دهم به بهره برداری رسید و قرار بود با بهره برداری از این طرح میزان گرد و غبار خروجی و آلایندگی این واحد تولیدی به حد استاندارد محیط زیست برسد.