اعلام بیشترین و کمترین آمار ولادت در استانها/ پسرها از دخترها بیشترند

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی پنج ماه ابتدای امسال 626 هزار و 911 ولادت در کل کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 323 هزار و 21 نفر پسر و 303 هزار و 890 نفر دختر بوده اند و در مجموع در ازای هر 106.2 پسر 100 دختر متولد شده است.

به گفته وی، همچنین براساس آمارهای بدست آمده 482 هزار و 568 مورد ولادت در مناطق شهری و 144 هزار و 343 واقعه ولادت نیز در مناطق روستایی رخ داده است.

استان البرز بیشترین و خراسان شمالی کمترین آمار ولادت

محزون با اشاره به اینکه استان البرز با رشد 8.4 درصدی بیشترین آمار ولایت را به خود اختصاص داده است گفت: استانهای قم با 8.3 درصد و آذربایجان غربی با 7.9 درصد بیشترین رشد ولادت را داشته اند.

به گفته وی، استانهای خراسان شمالی با منفی 4.9 کهگیلویه و بویراحمد با منفی 2.3 و استان زنجان با منفی 1.5 کمترین میزان ولادت را در میان استانها به خود اختصاص داده اند.

محزون به آمار استان تهران اشاره کرد و گفت: استان تهران از میانگین رشد کشوری که 3.8 درصد بود از رشد بالاتری برخوردار بوده بطوریکه آمار ولادت در این استان طی پنج ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه قبل از افزایش 5.1 درصدی برخورد بوده است.

رشد منفی وفات طی 5 ماه

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به آمار وفات اشاره کرد و گفت: طی این مدت 162 هزار و 229 مورد واقعه وفات اتفاق افتاده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش یک درصدی برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: از تعداد وفاتها ، 115 هزار و 770 مورد در مناطق شهری و 46 هزار و 459 مورد در مناطق روستایی اتفاق افتاده است که از کل آمار وفات 86 هزار و 450 مورد مربوط به مردان و 75 هزار و 542 مورد مربوط به زنان است.

به گفته محزون، در میان آمار وفات 237 مورد بوده که بدلیل مجهول الهویه بودن و یا سوختگی ، کارتن خواب و ... جنسیت آنها مشخص نشده است.

کاهش 4.6 درصدی ازدواج

محزون به کاهش 4.6 درصدی آمار ازدواج اشاره کرد و گفت: طی پنج ماهه امسال 288 هزار و 183 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه خود از کاهش 4.6 درصدی برخوردار بوده که عامل اول آن ساختار سنی جمعیت است که از سن پیک ازدواج عبور کرده است.

به گفته وی، متولدین دهه 60 در ساختار جمعیتی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده اند که این افراد از پیک جمعیتی سن ازدواج عبور کرده و باعث می شود آمار ازدواج کاهش پیدا کند.

محزون همچنین در خصوص آمار طلاق نیز گفت: در این مدت 62 هزار و 69 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به قبل افزایش داشته است اما درصدد دقیق آن در آمار 6 ماهه اعلام خواهد شد.