به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مایکل سی هال که در مجموعه تلویزیونی پر طرفدار «دکستر» در نقش یک قاتل سریالی حضور پیدا کرد، در سال‌های 1999 و 2002 برای آخرین بار حضور با نمایشی موزیکال را در تئاتر برادوی آمریکا تجربه کرد و بازی در نمایش موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» حضور مجدد او بعد از 12 سال با تئاتری موزیکال در برادوی است.



سی هال که برای بازی در مجموعه‌ 8 فصلی «دکستر» درخشید، قرار است از 16 ماه اکتبر (24 مهرماه) در سالن تئاتر بلاسکو در نمایش «هدویگ و اینچ عصبانی» روی صحنه برود.



پیش از این نمایش موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» با بازی نیل پاتریک هریس و لنا هال توانست در مراسم تونی 2014 جوایز متعددی از جمله بهترین اثر تأثیرگذار موزیکال، بهترین بازیگر مرد و زن نمایش موزیکال را از آن خود کند.



مایکل سی‌ هال بازی در نمایش‌هایی چون «جونز واقع بین»، «مکبث»، «رومئو و ژولیت» و «نور آسمانی» را در کارنامه کاری خود دارد.