به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مایکل سی هال که در مجموعه تلویزیونی پر طرفدار «دکستر» در نقش یک قاتل سریالی حضور پیدا کرد، در سالهای 1999 و 2002 برای آخرین بار حضور با نمایشی موزیکال را در تئاتر برادوی آمریکا تجربه کرد و بازی در نمایش موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» حضور مجدد او بعد از 12 سال با تئاتری موزیکال در برادوی است.
سی هال که برای بازی در مجموعه 8 فصلی «دکستر» درخشید، قرار است از 16 ماه اکتبر (24 مهرماه) در سالن تئاتر بلاسکو در نمایش «هدویگ و اینچ عصبانی» روی صحنه برود.
پیش از این نمایش موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» با بازی نیل پاتریک هریس و لنا هال توانست در مراسم تونی 2014 جوایز متعددی از جمله بهترین اثر تأثیرگذار موزیکال، بهترین بازیگر مرد و زن نمایش موزیکال را از آن خود کند.
مایکل سی هال بازی در نمایشهایی چون «جونز واقع بین»، «مکبث»، «رومئو و ژولیت» و «نور آسمانی» را در کارنامه کاری خود دارد.
مایکل سی هال بازیگر نقش قاتل سریالی در مجموعه تلویزیونی «دکستر» قرار است بعد از گذشت 12 سال از زمان اولین حضورش بر صحنه تئاتر، بار دیگر با اثر موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» در برادوی به ایفای نقش بپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مایکل سی هال که در مجموعه تلویزیونی پر طرفدار «دکستر» در نقش یک قاتل سریالی حضور پیدا کرد، در سالهای 1999 و 2002 برای آخرین بار حضور با نمایشی موزیکال را در تئاتر برادوی آمریکا تجربه کرد و بازی در نمایش موزیکال «هدویگ و اینچ عصبانی» حضور مجدد او بعد از 12 سال با تئاتری موزیکال در برادوی است.
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