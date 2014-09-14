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۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۵۸

وزارت کشور مصر از هلاکت هفت تروریست خطرناک خبر داد

وزارت کشور مصر از هلاکت هفت تروریست خطرناک خبر داد

وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن هفت عضو خطرناک گروه تروریستی موسوم به انصار بیت المقدس در یک عملیات مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرلشکر "محمد ابراهیم" وزیر کشور مصر امروز در اظهاراتی از عملیات موفقیت آمیز و مشترک میان ارتش و پلیس این کشور علیه گروه تروریستی موسوم به انصار بیت المقدس خبر داد.

وی افزود: این عملیات در یک منطقه صحرایی در نزدیکی کانال سوئز انجام شد و پس از حمله به مخفیگاه تروریستها، همه آنها به هلاکت رسیدند.

وزیر کشور مصر افزود: این هفت تروریست از خطرناک ترین اعضای گروه تروریستی موسوم به انصار بیت المقدس بودند که در عملیاتهای متعددی چندین نیروی ارتش را کشته بودند.

کد مطلب 2370368

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