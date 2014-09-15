مجسمه دعبل خزاعی جانمایی نشده آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، مذهب، باور مردم و تاریخ سه رکن اساسی در تعریف هویت شهری است. نگاه به هر کدام بدون توجه به دیگری مثلثی معیوب را تشکیل می دهد که در نهایت این عیب هویت و فرهنگ شهر را شکننده و به بی انضباطی می کشاند.

تندیس دعبل خزاعی، از مولفه های معنوی شوش است که سال ها در گوشه ای نگه داشته شده و نزدیک به دو سال است که بحث جانمایی و نصب مجدد مجسمه دعبل بر سر زبان ها آمده که در این خصوص نیز وعده هایی از مسئولان شنیده شد.

وعده های بی عمل

عبدالجلیل بیلاوی رئیس پیشین شورای شهر شوش در این باره به خبرنگار مهر گفته بود که در هفته هیئت دولت این مجسمه جانمایی و نصب می شود. اما هفته دولت گذشت و خبری از نصب مجسمه نشد.

سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نیز بارها در این خصوص به اعضای شورا و شهردار شوش گفته بود دوستداران اهل بیت و ادبیات خواستار نصب مجدد مجسمه دعبل هستند اما شهرداری شوش در این باره تنها وعده نصب آن را داده است.

روز گذشته توسط فعالان و دوستداران اهل بیت (ع) خبر شکسته شدن مجسمه دعبل در انبار شهرداری مطرح شد.

ترمیم بهترین راه حل

قاسم منصور آل کثیر از فعالان میراث معنوی استان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: شهر شوش سه دوره مهم تاریخی پیش از میلاد (عیلام)، قبل از اسلام و اسلامی را شامل می شود که همچنان بقایای این سه دوره در این شهر وجود دارند. البته در کنار اینها لایه های مختلف تمدنی نیز کشف شده اند.

وی می افزاید: دعبل خزاعی از ادبا و مشاهیر جهان اسلام است که آثارش جزئی از میراث معنوی جهان تشیع و اسلام و همچنین شهرستان شوش به شمار می رود که متاسفانه مجسمه وی مورد کم لطفی قرار گرفته است.

آل کثیر توضیح می دهد: حدود 20 سال گذشته مجسمه دعبل برای پاسداشت از این پیر فرزانه در میدان اصلی شهر نصب شد که پس از مدت کوتاهی به دلایل نامشخص مجسمه به مرقد دعبل جابه جا شد.

این فعال میراث معنوی یادآور می شود: پس از دو سال که مجسمه در گوشه ای از مرقد قرار داشت به یکباره مجسمه به انبار شهرداری شوش منتقل می شود و حدود 15 سال در انبار به سر می برد.

وی اظهار می کند: اخیرا نیز متوجه شکسته شدن بخشی از مجسمه شدیم و خواستار رسیدگی جدی و ترمیم مجسمه هستیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این باره می گوید: دعبل خزاعی شاعر معروف اهل بیت در زمان امامت امام رضا (ع) و از مفاخر شهرستان شوش است که این امر نصب مجدد مجسمه وی در شهر را لازم می کند.

آیت الله محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: دعبل خزاعی، شاعر عصر امام رضا (ع)، شعرهايش بيشتر در نکوهش خلفاي جور و حمايت از اهل بيت (ع) بود. اين چهره نابغه شعر شيعي که از شيفتگان جان باخته راه ائمه و ولايت است، با دسيسه حاکم دمشق، در سن 98 سالگي به شهادت رسيد.

بهرام کریم پور رئیس شورای شهر شوش با بیان اینکه قرار بود مجسمه در جایی مناسب و در شان دعبل جانمایی شود، عنوان می کند: طی جلساتی مقرر شد که مجسمه در جایی جدید در شهر نصب شود. البته در گذشته بر اثر جا به جایی بخشی از مجسمه آسیب دیده بود و لازم است متولیان امر اعم از شهرداری، اوقاف و میراث فرهنگی نسبت به رفع این مشکل همت کنند.

جای پیشین مناسب است

سید محمود تفاخ، تندیس ساز شوشی درباره مجسمه دعبل می گوید: نظرم این است که مجسمه دعبل بهتر است در جای پیشین خود قرار گیرد و فراموش نکنیم که در شوش سالانه کنگره بین المللی شعر دعبل خزاعی را داریم و در رسانه های جهانی نیز انعکاس دارد. این در حالی است که در همین شهر مجسمه این شاعر بزرگ را در گوشه ای دور از چشم مردم نگه داشتند.

وی با بیان اینکه مکان قبلی به دلیل مرکزیت و نزدیکی به مرقد شاعر جای مناسبی است، تصریح می کند: به نظرم جای پیشین بسیار مناسب تندیس است.

پس از کلی کش و قوس و درخواست های مکرر مسئولان کشوری و محلی، اما همچنان مجسمه شاعر بزرگ جهان اسلام در انبار شوش نگهداری می شود. دوستداران میراث فرهنگی و تندیس سازان می گویند که این مجسمه در کمترین زمان قابل ترمیم است. باید دید که آیا شهرداری شوش اقدام به ترمیم مجسمه می کند؟