به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد سید عبدالله سیادتی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت پسته از یکی از باغات شهر صفی‌آباد، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ شهدای خدمت موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی سارقان شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از اراضی کشاورزی متهمان، محموله پسته‌های سرقتی را که به‌صورت ماهرانه در این محل مخفی شده بود، کشف کردند، افزود: اموال مکشوفه به مالباخته تحویل داده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضائی، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.