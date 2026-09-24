به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی قنبری ظهر پنجشنبه در مراسم توزیع این تجهیزات اظهار کرد: طرح «کاروان مهر» با هدف تجهیز کانونهای فرهنگیتربیتی و استفاده از ظرفیت بازیهای گروهی و حرکتی در فرآیند تربیتی دانشآموزان اجرا شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، ۱۱۱ بسته بازیهای تعاملی و حرکتی «تپش» در سطح کانونهای فرهنگیتربیتی استان توزیع شده و فرآیند انتقال و استقرار این تجهیزات در مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی توسط کانونها دنبال خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان با بیان اینکه بازیهای گروهی میتوانند بخشی از نیاز دانشآموزان به نشاط و تحرک را پاسخ دهند، ادامه داد: این تجهیزات با رویکرد تقویت روحیه همکاری، تعامل، مشارکت و حضور فعال دانشآموزان طراحی شدهاند و استفاده هدفمند از آنها میتواند به پویایی بیشتر محیطهای تربیتی کمک کند.
قنبری با اشاره به نقش کانونهای فرهنگیتربیتی در اجرای طرح «کاروان مهر» گفت: این کانونها بهعنوان مجری و متولی اجرای برنامه، تجهیزات را در اختیار مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی قرار میدهند تا دانشآموزان در طول سال تحصیلی امکان استفاده از ظرفیت بازیهای گروهی «تپش» را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از بازیهای تعاملی صرفاً به ایجاد فضای شاد محدود نمیشود، بلکه میتواند بستری برای تمرین کار گروهی، تقویت ارتباط میان دانشآموزان، افزایش مشارکت و تجربه فعالیتهای جمعی در محیط مدرسه ایجاد کند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان زنجان بر ضرورت استفاده برنامهریزیشده از این تجهیزات تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس باید با برنامهریزی مناسب، زمینه بهرهمندی حداکثری دانشآموزان از این ظرفیت را فراهم کنند تا تجهیزات «تپش» به شکل هدفمند در برنامههای تربیتی و فعالیتهای دانشآموزی مورد استفاده قرار گیرد.
قنبری با اشاره به اجرای این طرح در آغاز سال تحصیلی افزود: «کاروان مهر» در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و با رویکرد توجه به ساحتهای ششگانه تربیتی اجرا شده است و انتظار میرود توسعه برنامههای مشارکتمحور، زمینه شکلگیری محیطی شادابتر و پویاتر را برای دانشآموزان فراهم کند.
وی در پایان از تلاش همکاران حوزه پرورشی و فرهنگی برای اجرای طرح قدردانی کرد و گفت: استمرار و استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند به غنیتر شدن فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مدارس استان کمک کند.
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