ایلام خاکریز اول، سنگر آخر؛ روایت ۴۳۰ کیلومتر پایداری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جنگ برای تمام ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد، اما برای مردمان کله‌قندی، میمک و مهران، بوی باروت سه ماه زودتر از تقویم رسمی کشور به مشام رسید. ایلام، استانی که با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک، طولانی‌ترین خط تماس با دشمن را داشت، نه تنها اولین هدف تهاجم بود، بلکه آخرین نقطه‌ای شد که طعم آزادی را چشید.

در حالی که پایتخت در تب و تاب روزهای پس از انقلاب بود، در خرداد ۱۳۵۹ ارتش بعث حملات خود را برای تسخیر ارتفاعات استراتژیک میمک آغاز کرد. میمک تنها ۱۵۰ کیلومتر با بغداد فاصله داشت و سقوط آن، تهدیدی مستقیم برای قلب دشمن محسوب می‌شد.

همین ویژگی باعث شد که ایلام پیش از آغاز رسمی جنگ، به مسلخ قهرمانانی چون شهید «روح‌الله شنبه‌ای» تبدیل شود؛ اولین فرماندهی که در ۲۰ شهریور ۵۹ در پاسگاه بهرام‌آباد مهران، خونش فرش راه آزادی گشت.

ویژگی منحصربه‌فرد ایلام در هشت سال دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژگی منحثر به فرد ایلام در هست سال دفاع مقدس ایستادگی مدنی و عشایری مردم بود.

سرهنگ علی مرغزاری بیان کرد: در حالی که در بسیاری از مناطق، مردم به ناچار شهرها را تخلیه می‌کردند، مردم ایلام آواره نشدند. آن‌ها با وجود ۳۰۰ مورد بمباران سنگین هوایی، خانه‌های خود را رها نکردند. مردم ما در کوه‌ها و زیر چادرها ماندند تا پشت رزمندگان خالی نشود. این یعنی مردم ایلام هیچ‌گاه بار اضافی بر دوش نظام تحمیل نکردند و خودشان سنگربان خانه و کاشانه‌شان بودند.»

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس، افزوذ امسال بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی و آموزشی در سطح استان تدارک دیده شده است. هدف ما این است که گنجینه رشادت‌های مردم ایلام، از نبرد مظلومانه موسیان تا حماسه سارات سومار، برای نسل جدید بازگو شود تا هویت ملی و انسجام اجتماعی تقویت شود.

۲۳ بهمن ۶۵؛ سرخ‌ترین مسابقه فوتبال تاریخ

وی تصریح کرد: در میان تمام تلخی‌های جنگ، تاریخ ایلام سندی دارد که در هیچ کجای جهان مشابه ندارد. در ۲۳ بهمن ۱۳۶۵، زمین خاکی فوتبال در ایلام هدف موشک‌های بعثی قرار گرفت. در حالی که جوانان مشغول بازی بودند، زمین فوتبال به مقتلی تبدیل شد که ۱۵ ورزشکار و تماشاگر در آن به شهادت رسیدند؛ فاجعه‌ای که نشان داد دشمن حتی به ابتدایی‌ترین مظاهر زندگی و نشاط در این دیار نیز رحم نمی‌کرد.

دفاع مقدس در ایلام تنها یک واقعه نظامی نبود، بلکه یک جریان فرهنگی عمیق است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:ایلام نه تنها خط مقدم جغرافیایی، بلکه خط مقدم ایمان و ایثار بود. امروز وظیفه ماست که این سرمایه عظیم را از طریق هنر و رسانه به نسل جدید منتقل کنیم. قهرمانانی مثل شهید بسطامی، ملاحی و امامی، الگوهایی هستند که باید در قالب هنر مقاومت بازتعریف شوند.

علی هلشی ادامه داد: ما در اداره فرهنگ و ارشاد، ویژه‌برنامه‌هایی چون یاد ماندگاران را اجرا می‌کنیم تا اجازه ندهیم غبار فراموشی بر چهره این میراث گرانبها بنشیند. هنر باید در خدمت تبیین این واقعیت باشد که جنگ در ایلام آغاز شد و در همین خاک هم به پایان رسید.

با وجود انجام بیش از ۵۰ عملیات بزرگ و کوچک در این استان و تقدیم بیش از سه هزار و ۵۰ شهید، ایلام هنوز در نقشه گردشگری جنگ و کاروان‌های راهیان نور به جایگاه واقعی خود نرسیده است. محاصره ایلام در روزهای پذیرش قطعنامه و شکستن آن توسط فرزندان همین دیار، فصلی درخشان است که نیاز به توجه بیشتر مسئولان کشوری دارد.

از فروردین سال ۵۸ تا پایان جنگ تحمیلی ۱۷۲ عملیات زمینی، ۷۰ عملیات هوایی و ۴۲۹ مورد تحرک زمینی در این استان صورت گرفته است.

قلاویزان، میمک، شرهانی، دهلران، مهران، صالح آباد، تپه شنی، بانروشان و.... از مهمترین یادمان های دفاع مقدس استان ایلام است، باید به این نکته توجه داشت که بازخوانی و نشر وقایع این عملیات‌ها در ابعاد مختلف می‌تواند در آگاهی و ارتقاء سطح دانش نسل جوان در این زمینه موثر واقع شود.

در مجموع ۶۰۰ نقطه یادمان دوران دفاع مقدس در استان ایلام وجود دارد که تنها ۴۵۰ نقطه آن سندسازی شده است و مابقی در دستور کار قرار دارد.

هفته دفاع مقدس در ایلام، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بوی نان بلوط در سنگرهای سرد کوهستانی، صدای آژیر قرمز در کوچه‌های ایلام و غیرت مرزنشینانی است که ثابت کردند «میمک» و «مهران» تا ابد پاره تن ایران خواهند ماند.