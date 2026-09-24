کلانتری: سازمان ملل منبر بزرگ جهان برای بیان مواضع ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع) با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا را گرامی داشت و با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: این روزها شخصیت‌ها و رؤسای جمهور کشورهای مختلف در سازمان ملل حضور پیدا می‌کنند و درباره مسائل سیاسی کشورهای خود و جهان سخن می‌گویند.

وی افزود: به تعبیر امام خمینی(ره)، سازمان ملل بزرگترین منبر جهان است؛ بنابراین نباید این فرصت را رها کرد و اجازه داد این ظرفیت بدون استفاده باقی بماند.

کلانتری با اشاره به حضور شهید رجایی در سازمان ملل گفت: شهید رجایی در آنجا آثار شکنجه‌های رژیم طاغوت بر بدن خود را به جهانیان نشان داد و اعلام کرد که ملت ایران برای از بین بردن رژیم پهلوی قیام کرده است.

سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل با عزت و قاطعیت بود

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور حقیقتاً متین، دقیق و در خور شأن ملت ایران بود.

وی با بیان اینکه پیش از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک حاشیه‌هایی درباره احتمال دیدار وی با رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده بود، افزود: برخی تصور می‌کردند با دست دادن و روبوسی می‌توان مسائل سیاسی را حل کرد، در حالی که مسائل سیاسی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

کلانتری ادامه داد: رئیس‌جمهور در سخنرانی خود نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار و تهدید، مواضع خود را با عزت و قاطعیت بیان می‌کند.

ترامپ بخش قابل توجهی از سخنانش را به ایران اختصاص داد

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل گفت: سخنان ترامپ بسیار مفصل بود و بخش قابل توجهی از آن به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت.

وی افزود: در این سخنان، موضوعاتی مانند تهدید، حمله، صلح و توافق در کنار یکدیگر مطرح شد که نشان‌دهنده تناقض در مواضع آمریکاست.

کلانتری با بیان اینکه «خیلی از تحلیلگران سیاسی دنیا» نیز سخنان ترامپ را مورد تحلیل قرار داده‌اند، گفت: باید این سخنان را از این منظر دید که چرا در بالاترین تریبون بین‌المللی، بخش مهمی از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا به ایران اختصاص پیدا می‌کند.

تریبون سازمان ملل باید در اختیار بیان واقعیت‌های ایران باشد

وی تأکید کرد: انتظار ملت ایران این است که از تریبون سازمان ملل برای بیان واقعیت‌های مربوط به ملت ایران استفاده شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه داد: تصویر امام خمینی(ره) و تصاویر دانش‌آموزان و شهدای ایران باید در این تریبون دیده شود و دنیا از همین منبر بزرگ با واقعیت ظلم و توحشی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، آشنا شود.

کلانتری همچنین به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بخش قابل توجهی از حاضران سالن را ترک کردند و این صحنه قابل توجه بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت خون شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ظالمان جهان هرچه زودتر رسوا شوند و پیروزی نهایی نصیب ملت ایران و مستضعفان جهان شود.