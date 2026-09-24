بازدید نوذری از پروژه انتقال آب طالقان به قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح پنجشنبه با حضور در محل اجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین، از بخشهای مختلف این طرح بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، روند پیشرفت پروژه و اقدامات انجامشده قرار گرفت.
در این بازدید، گزارشی از روند اجرای خطوط انتقال، عملیات عمرانی و برنامههای پیشرو برای تکمیل بخشهای مختلف طرح به استاندار قزوین ارائه شد.
طرح انتقال آب از سد طالقان از مهمترین پروژههای زیرساختی استان قزوین است که با هدف تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای تحت پوشش در حال اجراست.
این طرح شامل احداث تصفیهخانه و اجرای حدود ۳۲۰ کیلومتر خطوط انتقال است و آبرسانی به شهرهایی از جمله قزوین، محمدیه، مهرگان و تاکستان را در برنامه دارد.
استاندار قزوین پیش از این نیز با تأکید بر ضرورت تأمین آب پایدار برای استان، انتقال آب از سد طالقان را یکی از اولویتهای مهم آبی قزوین عنوان کرده بود.
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی مسئولان اجرایی پروژه، فاز مربوط به آبرسانی به محمدیه و مهرگان در حال اجراست و تکمیل آن تا پایان خرداد ۱۴۰۶ هدفگذاری شده است.
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