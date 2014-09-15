واژگونی مرگبار خودروی سمند در اتوبان تهران - قم

جلال ملکی در تشریح این حادثه به خبرنگار گفت: ساعت 21 دقیقه بامداد دوشنبه یک مورد حادثه رانندگی در مسیر جنوب به شمال اتوبان قم- تهران به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان ایستگاه 50 خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد یک دستگاه سمند به طور ناگهانی از مسیر اصلی خود منحرف شده و در حاشیه بزرگراه واژگون شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به اینکه این خودرو دو سرنشین 67 و 90 ساله داشت، عنوان کرد: راننده 67 ساله به دلیل شدت تصادف از پنجره به بیرون پرتاب شده که امدادگران اورژانس وی را به بیمارستان منتقل کردند. سرنشین دیگر که زن 90 ساله ای بود به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.