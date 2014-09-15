وزارت ارشاد از ناشران 310 عنوان کتاب تازه خرید

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه 24 شهریور، در مصوبه‌ای با انتخاب 310 عنوان کتاب از ناشران سراسر کشور جهت خرید در شمارگان 49 هزار و 150 نسخه موافقت کرد.

در این جلسه که پانصد و بیستمین جلسه هیئت انتخاب و خرید کتاب محسوب می‌شود، همچنین مصوب شد که اعتبار کتب انتخاب شده برای خرید، 30 آذر 1393 باشد. البته برای این کار، نیازی به مكاتبه یا مراجعه حضوری ناشران به هیئت مذکور نیست.

بر اساس این گزارش، بیشینه و کمیته شمارگان کتب انتخاب شده در این فهرست 550 و 40 نسخه است که به ترتیب مربوط به «قرآن حکیم و شرح آیات منتخب» آیت‌الله علی مشکینی، نشر دینا، بها 54 هزار تومان و «قرآن عظیم» مهدی الهی قمشه‌ای، نشر هلیا، بها 50 هزار تومان است.

فهرست کتاب‌های جدید مصوب از سوی هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می‌توانید اینجا ملاحظه کنید.

بر اساس این گزارش، در جلسات هیئت انتخاب و خرید كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اصغر محمدخانی، حمیدرضا ارباب سلیمانی، محمدكاظم شمس، محمدعلی مهدوی‌راد، علی شجاعی‌صائین، علی‌اصغر سیدآبادی، مصطفی امیدی و علی اوجبی حضور دارند.