عليرضا رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: رقابتهاي قهرماني جهان در تاشكند ازبكستان در حالي براي كاروان كشتي ايران به پايان رسيد كه ملي پوشان ما همزمان در هر دو رشته آزاد و فرنگي توانستند عناوين نايب قهرماني و قهرماني را از آن خود كنند و يك سر و گردن بالاتر از حريفان تا دندان مسلح خود قرار گيرند.

وي با اشاره به قهرماني تيم كشتي فرنگي تصريح كرد: پس از بازگشت از بازيهاي المپيك، وضعيت كشتي فرنگي ايران به گونه اي در آمد كه هيچكس توان و جرات قبول مسئوليت آنرا نداشت. كشتي فرنگي با حواشي و اتفاقات مختلفي دست به گريبان بود كه به واقع جمع و جور كردن اين وضعيت، كار آساني نبود و هيچكس فكر نمي كرد اين شرايط بحران زده به اين زودي ها سر و سامان گيرد. خوشبختانه با درايت و تلاش رئيس فدراسيون كشتي و همچنين تلاش اعضاي كادر فني جديد و مربيان تيم ملي توانستيم تا حد امكان بر مسايل حاشيه اي غلبه كرده و تيمي را راهي ازبكستان كنيم كه در نهايت بر قله رقابتهاي جهاني بايستاد.

رضايي در ادامه به گلايه از برخي بي مهري ها اشاره كرد و گفت: در حالي شاهد اين اتفاقات بزرگ و تاريخي هستيم كه فدراسيون كشتي همچنان در مشكلات مالي و حمايتي خود غرق شده و به واقع ادامه كار با اين مشكلات بدون تكيه بر غيرت و تلاش تمامي عوامل كشتي امكان پذير نيست. كاروان كشتي ايران در شرايطي توانست نتايج درخشاني در رقابتهاي جهاني ازبكستان كسب كند كه بر خلاف ديگر حريفان و مدعيان جهاني از حمايت مالي كافي و خوبي برخوردار نبود و به هيچ عنوان نمي توان خودمان را با ساز و برگ و تداركات تيمهاي توانمندي همچون روسيه،‌تركيه و آذربايجان مقايسه كنيم.

سخنگوي فدراسيون كشتي موفقيت هاي كسب شده در دو رشته آزاد و فرنگي را قايل بر فرد ندانست و گفت: وقتي مي گوييم تيم ايران در رقابتهاي جهاني قهرمان يا نايب قهرمان شده بايد به اين نكته توجه داشت كه يك حركت تيمي و منسجم گروهي توانسته ما را به اين جايگاه برساند. طبيعتا تلاش و كوشش فرد فرد اعضاي تيم اعم از مدير و سرمربي تيم تا كشتي گير و پزشك و ماساژور به گونه اي بوده كه ابزار و عوامل قهرماني فراهم آيد.در نتيجه نمي توان گفت بار قهرماني و نايب قهرماني ملي پوشان در رقابتهاي جهاني بر دوش فرد خاصي سنگيني مي كرده و بر دوش فرد ديگري سبك تر بوده است.

مدير فني تيمهاي ملي كشتي آزاد در خصوص بازگشت ملي پوشان به روال عادي و آماده سازي براي حضور در بازيهاي آسيايي نيز گفت: باور كنيد وضعيت كاروان كشتي ايران بعد از بازگشت از رقابتهاي جهاني به گونه اي است كه گويي تمامي ملي پوشان از جنگ بازگشته اند. طبيعتا اين سربازان وطن بايد تا بازيهاي آسيايي به خوبي ريكاوري و آماده شوند تا بتوانند در اين ميدان قاره اي نيز حماسه خلق كنند. در اين خصوص ما به محض بازگشت از ازبكستان تمامي بچه هاي آزادكار را در خانه كشتي گردهم آورديم تا اين نفرات ضمن ريكاوري و بازگشت به آمادگي لازم،‌ مهياي بازيهاي آسيايي شوند. ضمن اينكه فرنگي كاران نيز به محض بازگشت به جمع اردونشينان آزادكار خواهند پيوست و روندي مشابه را در پيش مي گيرند.

رضايي افزود: بازگرداندن روحيه به برخي كشتي گيران ناكام و آماده سازي آنان براي حضور در ميدان آسيايي و همچنين حفظ روحيه و بالابردن انگيزه ديگر كشتي گيران موفق رقابتهاي جهاني يكي از مهمترين اهداف ما در آخرين اردوي آماده سازي تا بازيهاي آسيايي است كه با دقت از سوي رسول خادم و همكارانش در كادر فني تيمهاي ملي دنبال خواهد شد.

سخنگوي فدراسيون كشتي در آستانه اعزام تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي به بازيهاي آسيايي كره جنوبي اظهار داشت: يكي از بزرگترين مشكلات فدراسيون كشتي،‌ بحران مالي و حمايتي است كه بايد بيش از هر چيز بر اين مشكلات فائق آيد.دست فدراسيون كشتي همچنان خالي است، ‌اما به هر حال كاروان كشتي ايران بار ديگر بايد با تكيه بر فداركاري و غيرت ملي پوشان خود راهي يك ميدان بين المللي تازه شود و پاسخ توقع و انتظارات سنگين مسئولان و مردم را به بهترين شكل بدهد.

رضايي در خاتمه اعلام كرد: تركيب نهايي تيم كشتي آزاد اعزامي به بازيهاي آسيايي كره جنوبي روز پنجشنبه مشخص و اعلام خواهد شد.