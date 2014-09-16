به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «کیفر» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین تبریزی از 29 شهریور روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

علی بخشی زاده مدیر شبکه دو با اعلام این خبر گفت: این مجموعه تلویزیونی که در هفته دفاع مقدس هر شب ساعت 21:30 روی آنتن تلویزیون می‌رود. کنکاشی در سبک زندگی دو خانواده است که هر کدام در مشکلاتی غوطه ورند و با تدبیر و همدلی و آمیزهای دینی بر آن فائق می‌آیند.

وی درباره به تعویق افتادن زمان پخش این مینی سریال تصریح کرد: ماه مبارک رمضان شبکه دو سریال «فاخته» را روی آنتن برد به همین دلیل با توجه به تم اصلی این مینی سریال تصمیم گرفتیم آن را برای پخش در هفته دفاع مقدس اماده کنیم.

مجموعه تلویزیونی «کیفر» کاری از گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو سیما است، این مینی سریال با محوریت عدالت طلبی و تاثیر آن بر زندگی در6 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید شد است.

این سریال به روایت زندگی دو دوست می‌پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می‌شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می‌گردد.

«کیفر» با بازی کامبیز دیرباز در نقش جهان، امیر دژاکام در نقش عطا، فریبا کوثری در نقش نرگس، فریبا متخصص در نقش فرخنده و تیرداد کیایی، اتابک نادری، سیروس همتی، داوود شیرعلی، فریبا طالبی، مینا دلشاد، حمید شریف زاده و با حضور علی سلیمانی و محسن افشانی روی آنتن شبکه دو می‌رود.

بیش از 600 ساعت تبلیغ دولت در رسانه‌ملی

شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در هفته دولت 638 ساعت برنامه درباره عملکرد دولت پخش کردند.

آمار منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما نشان می‌دهد معاونت سیاسی با بیش از 230 ساعت برنامه مختص هفته دولت در این هفته پیشتاز بوده و معاونت امور استان‌ها و معاونت صدا بعد از آن با پخش بیش از 210 ساعت برنامه و 114 ساعت برنامه بیشترین زمان را در این هفته در اختیار دولتمردان قرار داده‌اند.

برنامه‌های تولیدی این بخش‌ها برای هفته دولت شامل گزارش‌های عملکرد، گفتگو‌ها، حضور دولتمردان در برنامه‌های زنده رادیویی و تلویزیونی و برنامه‌های تولیدی در این باره بوده است.

در این هفته همه وزرای دولت یازدهم، معاونان رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و روسای سازمان‌های وابسته به دولت فرصت یافتند در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی و استودیوهای خبری به تشریح عملکرد یک ساله خود بپردازند.

در استان‌های کشور نیز استانداران و دیگر مدیران دولتی از دریچه دوربین شبکه‌های استانی یا از طریق میکروفون‌های استودیوهای رادیویی استانی با مردم سخن گفتند و خدمات دولت یازدهم را در یک سال گذشته برای مردم شرح دادند.

در میان مراکز استانی صدا و سیما مازندران، همدان و فارس بیشترین زمان پخش خود را به هفته دولت اختصاص داده بودند.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شبکه قرآن و معارف

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شبکه قرآن و معارف سیما ویژه برنامه‌هایی را به همین مناسبت روی آنتن خواهد برد.

برنامه «صبح و امید» با دعوت از مهمانان متناسب با نامگذاری روزهای دفاع مقدس و گفتگو با آنها از 31 شهریور ماه همه روزه ساعت 7، ویژه برنامه زنده «عیار 24» با محوریت بررسی سبک زندگی دینی روحانیان شهید دفاع مقدس از 31 شهریور ماه هرشب ساعت 21، سریال «سیمرغ» ویژه زندگی نامه شهیدان شیرودی و کشوری از 29 شهریور ماه هر روز ساعت 14 پخش می‌شود.

همچنین مستند «تخریب چی» مصاحبه با پیشکسوتان و رزمندگان تخریب چی دوران جنگ تحمیلی از 31 شهریور ماه هر روز 17:30، «نمای هشت» پخش سکانس‌های معارفی فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی ویژه دوران دفاع مقدس از 31 شهریور ماه هر روز ساعت 12:50 و مستند «فرماندهان» ویژه معرفی هفت فرمانده شاخص دوران دفاع مقدس از 31 شهریور ماه هر روز ساعت 13:30 روی آنتن می‌رود.

شبکه قرآن برنامه‌‌های انیمیشن «همسنگران» با مروری بر خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس از 22 شهریور روز ساعت 16:30، مسابقه «فردوس» با طرح سوالات ویژه ایام دفاع مقدس همه روزه از ساعت 18:30 و «ارمغان» شامل آیتم‌های کوتاه سخنرانی علما و روحانیون ویژه دوران دفاع مقدس همه روزه در بخش‌های مختلف را برای پخش در نظر گرفته است.

مدیرکل جدید صدا و سیمای ایلام منصوب شد

در حکمی‌ از سوی رییس سازمان صدا و سیما، حجت الله رحیم زاده عهده دار مدیرکلی صدا و سیمای مرکز ایلام شد.

مدیرکل جدید مرکز ایلام کارشناس ارشد علوم سیاسی با گرایش امنیت ملی است. رحیم زاده بیش از 9 سال مدرس دانشگاه آزاد اسلامی‌ایلام بوده است.

وی از ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است و مدیر کلی صدا و سیمای مراکز کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و چهارمحال و بختیاری و معاون اداری و مالی و اطلاعات و برنامه ریزی صدا و سیمای مرکز ایلام از جمله سوابق مدیریتی و رسانه‌ای‌اش به شمار می‌رود.

مراسم معارفه حجت اله رحیم زاده و تودیع علی رامک امروز سه شنبه 25 شهریور ماه در مرکز ایلام برگزار می‌شود.

ویژه برنامه‌های ایام حج شبکه قرآن و معارف

همزمان با ایام حج تمتع ، شبکه قرآن و معارف سیما ویژه برنامه‌هایی را به همین مناسبت روی آنتن خواهد برد.

«حلقه‌های توسل» روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 20، «روضه رضوان» روزهای سه‌شنبه و جمعه ساعت 20، پخش «دعای کمیل» از بین الحرمین مدینه پنجشنبه 27 شهریور ماه ساعت 23:30، و دعای کمیل از بین الحرمین مدینه پنجشنبه 3 مهرماه ساعت 23:30 پخش می‌شوند.

شبکه قرآن همچنین پخش زنده مراسم «برائت از مشرکین» از صحرای عرفات را شنبه 12 مهرماه ساعت 10، پخش زنده مراسم «دعای عرفه» از صحرای عرفات شنبه 12 مهرماه ساعت 14، پخش «دعای کمیل» از بین الحرمین مدینه پنجشنبه 24 مهر ماه ساعت 23:30 و پخش «دعای کمیل» از بین الحرمین مدینه پنجشنبه 1 آبانماه ساعت 23:30 خواهد داشت.

همه‌پرسی اسکاتلند فرصتی برای تمرکززدایی قدرت از لندن

همزمان با برگزاری همه پرسی تاریخی درباره استقلال اسکاتلند در 18 سپتامبر 2014 میلادی مصادف با 27 شهریور 1393، مستند «جستجوگر» به زوایای مختلف این همه پرسی می‌پردازد.

منطقه اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می‌دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع بریتانیا است که حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد و با توجه به استقرار پایگاه‌های اصلی زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس در اسکاتلند و همچنین وجود منابع نفت و گاز در دریای شمال، آن را از نظر راهبردی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار کرده است.

گفته می‌شود بر اساس نظرسنجی‌های متعددی که طی سال‌های اخیر در اسکاتلند برگزار شده، حدود 70 درصد مردم آن منطقه از برگزاری همه پرسی حمایت می‌کنند و بیش از 51 درصد آرا به نفع استقلال اسکاتلند است.

«آیا اسکاتلند از انگلیس جدا خواهد شد؟»، «آیا انگلیس حاضر به تایید نتیجه این همه پرسی می‌شود» و «تاثیر رسمی‌این جدایی بر اقتصاد انگلیس و ارزش واحد پول آنها چه خواهد بود»، اینها پرسش‌هایی هستند که «ابان حکیم» گزارشگر مستند «جستجوگر» با سفر به اسکاتلند قصد دارد پاسخی برای آنها بدست آورد.

دومین قسمت «جستجوگر» چهارشنبه 26 شهریور ساعت 19:30 از شبکه افق سیما روی آنتن خواهد رفت.

خاطرات شهاب حسینی و لعیا زنگنه از «مدار صفر درجه»

مستند «مدار صفر درجه» به کارگردانی روناک جعفری و تهیه کنندگی ناهید دل آگاه با عنوان «روزی که زمان ایستاد » در شبکه مستند سیما تولید شد.

این مستند که در قالب «یک فیلم، یک تجربه» آماده پخش شده است مراحل ساخت سریال مدار صفر درجه را به تصویر می‌کشد. در این مستند با بازیگران اصلی سریال همچون شهاب حسینی، لعیا زنگنه، ایرج راد، آتنه فقیه‌نصیری، پیام دهکردی و پیرداغر که یکی از هنرمندان بزرگ لبنان است گفتگو شده است.

همچنین با گروه موسیقی که شامل آهنگساز و خواننده‌ سریال «مدار صفر درجه» افرادی مانند فردین خلعتبری و علیرضا قربانی، بهرام زند، مدیر دوبلاژ سریال «مدار صفر درجه» و نیز تصویربردار سریال «مدار صفر درجه» مرتضی پورصمدی هم گفتگو شده است.

همچنین از بخش‌های جذاب این مستند می‌توان به حضور یک سینماگر یهودی با نام‌هارون یشایایی اشاره کرد. ضمن اینکه بخش ویژه‌ای از این مستند نیز به صحبت‌های حسن فتحی، کارگردان مدار صفر درجه و خانم ناتالی متی، بازیگر اثر در پاریس اختصاص دارد.

مستند «مدار صفر درجه» در سه قسمت با عنوان «روزی که زمان ایستاد» مهر ماه از شبکه مستند پخش می‌شود.

زندگی یک پیشکسوت تئاتر در «آموزگار شهر من»

مستند «آموزگار شهر من» به کارگردانی مهگان فرهنگ چهارشنبه این هفته 26 شهریور، ساعت 23 از شبکه مستند پخش و سپس با حضور کارگردان و سعید قطبی زاده در قالب «شب‌های مستند» نقد و بررسی می‌شود.

«آموزگار شهر من» مستندی درباره زندگی هنری رحیم هودی، پیشکسوت تئاتر کشور است که با استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های آرشیوی این بازیگر پرپیشینه تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران، تصویربرداری شده است.

هودی تنها بازمانده قدیمی‌ترین گروه تئاتر کشور با عنوان «تئاتر سعدی» و از نسل بازیگران بومی‌به جامانده از سال‌های دور است.

ساخت موسیقی این مستند توسط مهدیا علیزاده صورت گرفته است که ملودی‌های ساخته شده برای این اثر بر اساس تم پیش پرده خوانی‌های قدیم ایران تنظیم شده و توسط ارکستر به اجرا در آمده‌اند.

بوی ماه مدرسه در «یه عصرطلایی»

خاطرات روز اول مدرسه و مهرماه موضوع برنامه هفته آینده برنامه «یه عصر طلایی» کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران است که از شنبه 29 شهریورماه ساعت 17:55 روی آنتن می‌رود.

مجتبی احمدی تهیه کننده برنامه «یه عصر طلایی» در توضیح بیشتر این مطلب افزود: در آستانه آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس موضوع این هفته برنامه به خاطرات روز اول مدرسه و مهرماه اختصاص دارد و با توجه به نزدیکی هفته دفاع مقدس نیز به حضور نوجوانانی که در 8 هشت دفاع مقدس بودند، می‌پردازیم.

«یه عصر طلایی» دارای بخش‌های مختلفی از جمله نیمکت طلایی، یه آدم طلایی، گپ و گفت طلایی، یه دلنوشته طلایی، یه پیشنهاد طلایی و... تشکیل شده که در آن سعی بر این است بیش از هر چیز مخاطب نوجوان وارد بحث و گفتگو شود و از خواسته‌هایش بگوید.

این برنامه ویژه نوجوانان کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) ساعت 17:50 روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

روزهای پرکار در «همه چیز آنجاست»

نگارش 31 قسمت از فیلمنامه سریال «همه چیز آنجاست» به پایان رسید.

فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی به تهیه کنندگی داوود‌ هاشمی‌ به قسمت 32 رسید. این سریال کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است که در 50 قسمت 45 دقیقه ای برای پخش در سال جاری آماده می‌شود.

متن این مجموعه توسط فیروزه قشقایی نوشته می‌شود و مجید میرمیران و علیرضا افخمی‌ به عنوان مشاور، وی را همراهی می‌کنند.

«همه چیز آنجاست» که کارگردانی آن را شهرام شاه حسینی برعهده دارد، یکی از پربازیگرترین سریال‌های تلویزیون است و بیش از 20 بازیگر اصلی و 23 بازیگر مهمان در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

تکمیل 31 قسمت از متن «شمعدونی»

رضا کریمی‌ مدیر تولید مجموعه تلویزیونی «شمعدونی» از آخرین وضعیت پیشبرد این سریال 50 قسمتی خبر داد.

وی درباره شرایط تولید این سریال توضیح داد: تاکنون در بیش از 18 لوکیشن ضبط سریال انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به بیمارستان، بانک، پنج رستوران مختلف، املاک، آژانس کرایه اتومبیل، سوپرمارکت، باشگاه ورزشی و دو خانه که به کاراکتر‌های مهمان پروژه مربوط می‌شود، اشاره کرد. ضمن اینکه یک خانه اصلی هم که به طور پیوسته در اختیار گروه برای ضبط سکانس‌های شخصیت‌های اصلی وجود دارد.

وی درباره کیفیت پیشبرد این سریال افزود: به نظرم روند تولید تاکنون مناسب و تقریبا نزدیک به برنامه ریزی‌های صورت گرفته پیش رفته است. ضمن این که دو هفته‌ای کار برای استراحت و نوشتن ادامه فیلمنامه متوقف بود.

کریمی‌ با اشاره به نگارش همزمان سریال با تصویربرداری آن بیان کرد: فیلمنامه سریال نیز دقیقا مطابق با تصویربرداری توسط سروش صحت و ایمان صفایی نوشته می‌شود. متن کار در حال حاضر تا قسمت 31 نوشته شده است و تدوین نیز به همین ترتیب تا قسمت 30 کامل شده است. این روزها نیز سکانس‌های مربوط به خانه عطا ضبط می‌شود و تقریبا همه بازیگران مقابل دوربین حضور دارند.

پایان تصویربرداری «39 هفته» در 30 شهریور

تهیه کننده سریال 39 هفته از پایان تصویربرداری این مجموعه در 30 شهریور خبرداد و گفت: نادر سلیمانی در نقش جهانگیر بنگاهی مقابل دوربین سریال رفت.

جمال گلی با بیان این مطلب افزود: بیش از 90درصد این سریال ضبط و تصویربرداری شده و تدوین و مونتاژ آن همزمان انجام می‌شود.

امین ایمانی، مریم معصومی‌، داریوش کاردان، مجید مظفری، مجید واشقانی، افسانه ناصری، اصغر نقی زاده، نادر سلیمانی، فرج الله گل سفیدی و... بازیگران این مجموعه هستند.

داریوش اسدزاده و روشنک عجمیان در «جاده چالوس»

داریوش اسدزاده در نقش بابا مشتی و روشنک عجمیان در نقش آشپز رستوران یارا به مجموعه «جاده چالوس» پیوست.

عوامل تولید مجموعه تلویزیونی «جاده چالوس» که روزهای پایانی تصویربرداری خود را می‌گذراند، در لوکیشن این سریال در رستوران یارا در اطراف تهران مشغول ضبط قسمت‌های پایانی هستند.

«آهسته با گل سرخ» در رادیو

نمایش رادیویی «آهسته با گل سرخ» با بازی و کارگردانی فریدون محرابی برای رادیو نمایش تولید می‌شود.

فریدون محرابی کارگردان و بازیگر این نمایش گفت: این نمایش نوشته اکبر رادی است و با بازی ثریا قاسمی، بهزاد فراهانی، ایوب آقاخانی، مهرخ افضلی و محمدرضا قلمبر و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا به سفارش مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید می‌شود.

وی در ادامه افزود: این نمایش روایتگر داستان زندگی یک خانواده در سال 1357 است. محسن قصابیان تنظیم کننده، علی حاجی نوروزی صدابردار، نرگس موسی پور افکتور و اشکان خدابنده لو نوازنده گیتار با این نمایش همکاری می‌کنند که در 6 قسمت روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

سریال‌های اپیزودیک همیشه میزبان مخاطبند

فقیهه سلطانی بازیگر نقش نرگس در سریال «زخم» معتقد است: به نظرم سریال «زخم» کاری کاملا اجتماعی است و جنبه دراماتیک بیشتری دارد و چندان نمی‌توانیم آن را یک کار پلیسی بدانیم.

سلطانی بازیگر سریال «زخم» درباره نقش نرگس که ایفای آن را برعهده دارد، توضیح داد: نرگس دختری است که با مشکلات اجتماعی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. فردی بی سرپرست است و دور از خانواده‌اش در تهران زندگی می‌کند. او توسط مشاوران کلانتری که در واقع سمت جدیدی در این مراکز است، مورد حمایت قرار می‌گیرد و به نوعی مشکلات او در پایان داستان حل و فصل می‌شود.

وی با اشاره به پررنگ‌تر بودن جنبه اجتماعی و بار دراماتیک قصه نسبت به فضاهای اکشن و پلیسی‌اش افزود: به نظر من این سریال کاری کاملا اجتماعی است و جنبه دراماتیک بیشتری دارد و چندان نمی‌توانیم آن را یک کار پلیسی بدانیم. موضوع این سریال بیشتر به مشکلات خانواده‌ها و در میان گذاشتن آن با مشاوران نیروی انتظامی بر می‌گردد.

این بازیگر در پاسخ به اینکه با توجه به اپیزودیک بودن مجموعه چقدر ویژگی‌های رفتاری و عواطف کاراکترهای مهمان در داستان مورد توجه قرار می‌گیرد، بیان کرد: به نظر من اپیزودیک بودن این سریال یک مزیت است. زیرا اگر بیننده به هر دلیل یک اپیزود را از دست دهد، می‌تواند از اپیزود دیگری به جمع تماشاگران سریال بپیوندد. ضمن اینکه اگر سریالی کشش داستانی و جذابیت داشته باشد مخاطب خود را پیدا خواهد کرد. داستان زخم در اپیزود اولی که من در آن بازی داشتم سنگین و غیرقابل درک نیست که مخاطب با از دست دادن یک قسمت ارتباط خود را با کلیت کار از دست دهد.

سلطانی تأکید کرد: به نظرم این سریال فیلمنامه‌ای قوی دارد و کارگردانی آن هم کاملا درست و حساب شده است. چنانچه از سابقه آب پرور همین بر می‌آید. از طرفی بازیگرانی که در این مجموعه حضور دارند، با دقت برای نقش‌ها انتخاب شده‌اند و افرادی حرفه‌ای و توانمند هستند.

«زخم» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است که به کارگردانی مسعود آب پرور داستان سروان الهام پویا مشاور زن نیروی انتظامی را روایت می‌کند. وی بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده افسری مشغول کار در یک کلانتری می‌شود و سعی دارد پیش از برخورد قضایی به حل مشکلات مراجعان خود بپردازد. ایفای این نقش را لیلا اوتادی برعهده دارد.

همایون ارشادی، محمد صادقی، برزو ارجمند و امیرنوری نیز چهار بازیگر دیگر اصلی سریال 13 قسمتی «زخم» هستند.