به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، منابع محلی از ادامه درگیریها میان ارتش یمن و حامیان انصارالله در شمال شرق صنعا، پایتخت یمن خبر دادند.

بر اساساین گزارش دهها نفر در جریان این درگیریها کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که خبرها حاکی از ادامه رایزنیها توسط "جمال بن عمر" نماینده سازمان ملل در یمن، با هدف حل بحران صنعا دارد.

طبق بیانیه ای که از سوی دفتر وی در صنعا منتشر شده است، وی با "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن و دیگر مقامات بلند پایه این کشور دیدارهایی داشته است.

از سوی دیگر با مورد هدف قرار گرفتن نیروگاه برق رسانی در مارب در جریان درگیریها میان شبه نظامیان وابسته به دولت و حوثیها، برق صنعا به طور کامل قطع شده است.

از سوی دیگر شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری اعلام کرد که "آلن دنکن" نماینده انگیس در یمن به صنعا سفر کرده است تا با هادی و جمعی از مسئولان یمنی به بحث و رایزنی بپردازد.