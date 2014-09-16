به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره بازیهای آسیایی 2014 جمعه هفته جاری با برگزاری مراسم افتتاحیه به میزبانی کره‌جنوبی در شهر اینچئون آغاز می‌شود که تیم 5 نفر جودو از روز شنبه 29 شهريورماه به مصاف حریفان خود می‌روند.

جودو ایران در چند ماه اخیر نتایج خوبی کسب نکرده اما مسئولان این فدراسیون در کنار برنامه‌ریزی لازم برای تیم ملی، به شدت دنبال ساختن زیرساخت‌های این رشته المپیکی هستند. در این زمینه جشنواره آینده سازان المپیک هفته گذشته برگزار شد تا اهالی این رشته به آینده امیدوارتر شوند، هرچند نمی‌توان از رقابتهایی مهمی که پیش روست به سادگی گذشت.

بعد از ماه‌ها تمرین و حضور در مسابقات و اردوی‌های برون مرزی، پنج جودوکار برای اعزام به بازی‌های آسیایی انتخاب شدند، تیمی که شب گذشته تهران به مقصد دوحه ترک و از آنجا نیز راهی اینچئون شد. اعضای این تیم قبل از ترک تهران در خصوص وضعیت آمادگی خود سخن گفتند.

بهرامیان: حریفان را به خوبی آنالیز کرده‌ام

نماینده وزن 60- کیلوگرم جودو ایران، کار بسیار سختی برای رسیدن به سکوی قهرمانی دارد. در وزنی که اکثر اوقات مدال‌های جهانی و المپیک آن را کشورهای آسیایی کسب می‌کنند، بدون شک نماینده کشورمان باید در یک جنگ واقعی به مدال دست پیدا کند.

"گانبات بولدباتار" قهرمان سال 2014 جهان و نفر اول رنکنیگ جهانی، "تاکاتو" دارنده برنز جهانی و نفر سوم رنکنیگ، "عصمتوف" از قزافستان و "کیم وون جیم" از کره‌جنوبی نفرات هفتم و هشتم رنکینگ را باید از مهمترین رقبای احسان بهرامیان معرفی کرد.

احسان بهرامیان - نماینده وزن 60- کیلوگرم تیم ملی جودو

احسان بهرامیان در خصوص رقابتهای جودوی بازی‌های آسیایی و شرایط سختی که در این وزن دارد، به خبرنگار مهر گفت: همه این رقبا را می‌شناسم و با برخی از آنها مبارزه کرده‌ام. در طول اردوهایی که داشتیم با دیدن فیلم مبارزات آنها، به خوبی نقاط ضعف و قوت رقبا را آنالیز کرده‌ایم.

وی افزود: در طول یک سال گذشته در مسابقات و اردوهای متعددی شرکت کرده و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌ام و همه نفرات حاضر در اردو به مرز آمادگی رسیده‌اند و با بهترین شرایط راهی اینچئون می‌شویم. حضور در بازی‌های آسیایی شرایط خاص خودش را دارد. حریفانم با حضور در مسابقات جهانی و تورنمنت‌های مختلف تقریبا شناسایی شده‌اند.

نماینده وزن 60- کیلوگرم جودو ایران ادامه داد: همه کشورها برای کسب مدال طلا و رسیدن به یک جایگاه خوب در جدول توزیع مدال‌ها با بهترین‌های خود پای به این آوردگاه مهم می‌گذارند. به همین دلیل شرایط مسابقاتی از این دست متفاوت است و داشتن مدال جهانی و المپیک تضمین کننده موفقیت نیست. در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم که چه جودوکارانی نامداری حتی موفق به کسب مدال هم نشدند.

بهرامیان با بیان اینکه به لحاظ روحی - روانی شرایط خوبی دارد، قول داد برای رسیدن چون یک سرباز جنگیده و برای رسیدن به موفقیت هر چه در توان دارد، بکار گیرد.

ملایی: رسیدن به مدال خیلی سخت است

دومین نماینده ایران روز یکشنبه 30 شهريورماه در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی خواهد رفت. سعید ملایی با درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا نام خود را در جودو ایران سر زبان‌ها انداخت و در یکسال گذشته روند رو به رشدی داشته است. در این وزن هم نماینده کشورمان کار دشواری برای رسیدن به سکوی قهرمان دارد.

"ویکتور اسکورتوف" جودوکار مولداويایی الاصل تیم ملی امارات که اکنون رنکنیگ یک دنیا را در اختیار دارد و سه هفته قبل در روسیه مدال برنز جهان را کسب کرد، شاید اولین حریف ملایی باشد. نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا این جودوکار را شکست داده و راه پیروزی بر او را خوب می‌داند و امیدواریم روی تاتامی اینچئون نیز باز هم از "اسکورتوف" یک مغلوب تمام عیار بسازد.

"ریکی ناکایا" دارنده مدال طلای جهان و نفر دوم رنکنیگ جهانی از ژاپن، "هونگ کوک هیون" دارنده مدال نقره جهانی 2014 و نفر 15 رنکینگ جهانی،"هاشباتار" مغولی با کوله باری از مدالهای جهانی و المپیک و نفر 6 رنکنیگ، "بنگ گوی من" از کره‌جنوبی و "شاریبوف" از ازبکستان دیگر رقبای نامدار ملایی در این وزن هستند. مغول‌ها شاید به جای "باتار" که در جهانی روسیه عملکرد خوبی نداشت و به روزهای پایانی دوران قهرمانی نزدیک می‌شود، "سیانجیرگال" دارنده مدال نقره المپیک را به اینچئون اعزام کنند.

ملایی قبل از ترک تهران در خصوص وضعیت خود گفت: از سوی کادر فنی برنامه‌های خوبی برای آماده‌سازی تیم ملی در نظر گرفته شد که باعث شد با حضور در مسابقات و اردوهای داخلی و برون مرزی به شرایط ایده‌آل از لحاظ روحی و روانی دست پیدا کنیم.

وی افزود: مدتهاست در تمرینات سخت اردویی حاضر هستیم و امیدواریم بتوانیم مزد این زحمات و سختی‌های فراوان را رسیدن به مدال کسب کنیم.

جودوکار وزن 73- کیلوگرم ایران در مورد رقبای خود افزود: همه حریفانی که شما نام بردید، از رقبای من هستند و با اکثر آنها مبارزه کرده‌ام، اگر روز مسابقه شرایط طبیعی خود را داشته باشم و به قولی روز من باشد، توانایی پیروزی بر هر حریف را دارم.

ملایی همچنین گفت: من برای رسیدن به مدال سخت تلاش می‌کنم و امیدوارم دعای خیر مردم نیز بدرقه راهمان باشد تا با شرمنده و دست خالی به تهران بازنگردیم.



میراسماعیلی، محجوب، ملایی، آخوندزاده و قاسمی‌نژاد

قاسمی‌نژاد: جودو به مدال در اینچئون نیاز دارد

با تجربه ترین جودوکار ایران روی تاتامی اینچئون کسی نیز جز امیر قاسمی نژاد که به همراه ملایی روز یکشنبه 30 شهريورماه به دیدار رقبای خود می رود.جودوکار 81- کیلوگرم مشهدی تیم ملی با وجود آنکه سه بار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده ، اولین بار است به بازیهای آُسیایی می رود. دراین وزن شاید کره جنوبی اولین حریف قاسمی نژاد باشد.

"کیم جائ بوم" هر بار مقابل قاسمی نژاد مبارزه کرده تا مرز شکست پیش رفته و این قهرمان المپیک و جهان تنها به لطف تجربه بالایی خود پیروز شده است. "اماموف" از ازبکستان ، "ناگاشیما" از ژاپن ، "سرگئی توما" جودکار مولداویایی امارات از دیگر رقبای نماینده کشورمان در این مسابقات هستند.

وی در گفتگو با مهر شرایط خود را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود آنکه برای اولین بار است به بازی‌های آسیایی می‌روم ولی به خوبی با شرایط و جو سنگین رقابتها آشنا هستم. حریفان خود را می‌شناسم و با همه آنها بارها و بارها مبارزه کرده‌ام و قول می‌دهم بهترین عملکرد را در پیکار با آنها به نمایش بگذارم.

قاسمی‌نژاد ادامه داد: مطمئن باشید همه ملی پوشان جودو شانس کسب مدال برخوردارند و برای رسیدن به این هدف هر چه در توان دارند بکار خواهند گرفت.اعضای تیم ملی برای معتقدند که جودو ایران به مدال در بازیهای آسیایی نیاز دارد و این مدال می‌تواند خون تازه برای حرکت رو به جلوی جودو ایران باشد که مدتهاست آغاز شده!

جمالی: به مدال فکر می‌کنم

آخرین روزهای اردو فرصت حضور در بازیهای آسیایی را پیدا کرد. محمد جمالی جودکار وزن 90- کیلوگرم که در بازی‌های آسیایی 2010 نیز تا یکقدمی مدال پیش رفت، انگیزه بالایی برای دارد تا هم خود را ثابت کند و هم از فرصتی که آخرین روز نصیبش شد بهترین را ببرد.

در این وزن کره‌ای‌ها معلوم نیست کدام جودوکار را به روی تاتامی می‌فرستند. "لی کی وون" نفر هشتم رنکینگ جهانی شاید جدی ترین گزینه باشد. ژاپنی‌ها شاید به جای " ماساهی بکر" که در جهانی روسیه دور دوم به پرتقال باخت و حذف شد ،"دیکی نیشی یاما" را روانه اینچئون کننند. "آستو پريون" از تاجیکستان، "اسلان بازبايف" از قزاقستان و "کاتوگ" از مغولستان دیگر رقبای جدی جمالی در این دوره از بازی‌ها هستند.



محمد جمالی عضو تیم ملی در وزن 90- کیلوگرم

وی در این خصوص گفت: این درست که آخرین روزها حضورم در بازیها قطعی شد ولی از ابتدا در اردوها حضور داشتم و با برنامه مربیان تیم ملی پیش رفتم و به لحاظ آمادگی شرایط خوبی دارم و انگیزه بالایی نیز برای کسب موفقیت دارم.

جمالی ادامه داد: برای رسیدن به مدال در یک تورنمنت آن هم به بزرگی بازی‌های آسیایی عوامل زیادی نقش دارد که قرعه، جو سالن، نحوه داوری و شرایط روحی - روانی ورزشکار در روز مسابقه بر روند کاری یک ورزشکار تاثیر زیادی دارد و امیدوارم اتفاقات روز بازی به نفع من رقم بخورد تا بتوانم به بهترین نتیجه را کسب کنم.

محجوب: برای مدال به اینچئون می‌روم

جودوکار وزن 100- کیلوگرم تیم ملی یکی از شانس های کسب مدال در بازیهای آسیایی است. جواد محجوب که طی یکی دو سال گذشته نتایج خوبی در رقابتهای بین‌المللی کسب کرده توانایی زیادی برای کسب مدال در اینچئون دارد. جوان چنارانی جودو در مسابقات مختلف رقبای ریز و درشتی را شکست داده و اگر شرایط خوبی داشته باشد بازهم می‌تواند جودو ایران را به مدال برساند.

اما وزن 100- کیلوگرم مدعیان کمی در آسیا برای کسب مدال ندارد. "ماکسیم راکوف" قهرمان و یکی از بهترین های جهان از قزاقستان ، "رمزدالدین سعیداف" حریف سنتی محجوب از ازبکستان ، "نادین توشین بايار" از مغولستان با طلای المپیک ، "ایوان رمارنکور" جودوکار مولداویایی تیم ملی امارات که برنز جهانی 2014 را کسب کرد و جودوکاران کره جنوبی و ژاپن را باید جدی ترین رقبای نماینده کشورمان در این وزن دانست. ژاپنی‌ها در جهانی روسیه نماینده‌ای در این وزن نداشتند و "کیم " کره‌ای هم همان دور اول حذف شد.

محجوب با مثبت ارزيابی کردن روند تمرینات تیم ملی گفت: کادر فنی و فدراسیون برنامه خوبی برای آماده سازی تیم ملی در راه حضور در بازی‌های آسیایی تدارک دیدند و جودوکاران نیز تمرینات سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند و اکنون با بهترین شرایط راهی اینچئون می‌شویم.

وی ادامه داد: روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. روی مدال در بازیهای آسیایی حساب باز کرده و برای رسیدن به آن نیز تمام تلاشم را بکار می گیرم. می دانم که در جمع بهترین های جهان که در قاره آسیا هستند بیاد جنگید تا به مدال رسید.

قهرمان آسیا در پایان گفت: شرایط روز مسابقات برای من خیلی مهم است. سال 2010 در گوانگجو هفتم شدم سخت تلاش می کنم تا با شکست رقبا به مدال دست پیدا کنم. چرا که برای رسیدن به المپیک به این مدال نیاز دارم. تلاش و مبارزه از ما و دعای خیر از مردم و به امید روسپید بازگردیم.