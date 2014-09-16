به گزاش خبرنگار مهر، پنج سال پس از انتشار آخرین اثر داستانی بلند جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز دو کتاب جدید از این نویسنده را با عنوان «خاطرات اردیبهشت» و «روزنامه نویس» منتشر کرد.

مدرس صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این دو کتاب اظهار داشت: این دو کتاب رمان‌هایی از من هستند که پس از پنج سال منتشر می‌شوند. آخرین رمان یعنی توپ شبانه در سال 87 منتشر شد و در اسفند پارسال برای سومین نوبت تجدید چاپ شد اما کتاب جدید دیگری از من منتشر نشده بود.

وی افزود: از بین این دو رمان، کتاب خاطرات اردیبهشت در سال 87 نوشته شد اما انتشارش تا الان معطل مانده است. کتاب به هر حال باید برای انتشار مجوز بگیرد و این همه معطلی به معنی این است که حتما تا به حال مجوز انتشار نداشته است.

وی در عین حال ممیزی شدن این کتاب و اصلاح متن آن را رد کرد.

این دو رمان از سوی نشر مرکز منتشر شده است.

جعفر مدرس صادقی نویسنده مترجم و مصحح نام آشنای ادبیات فارسی است که در سال‌های اخیر بیش از هر چیز با داستان‌های کوتاه و رمان‌هایش شناخته شده است. از آثار او در زمینه رمان می‌توان به «گاوخونی»، «بالون مهتاب»، «سفر کسرا»، «ناکجاآباد»، «کلهٔ اسب»، «شریک جرم»، «عرض حال»، «شاه‌کلید»، «من تا صبح بیدارم» و«آب و خاک» و داستان‌های کوتاهی مانند «قسمت دیگران و داستان‌های دیگر»، «دوازده داستان»، «کنار دریا، مرخصی و آزادی» و «آن‌طرف خیابان» اشاره کرد.

تالیف کتابی با عنوان «اندر آداب نوشتار» توسط نشر مرکز با موضوع نوشتار فارسی و نیز ترجمه داستان‌های کوتاهی از شرلی جکسن، آن تایلر، آن بیتی، جان آپدایک، ریموند کارور، توبیاس ولف و کازوئو ایشی‌گورو، به نام «لاتاری، چخوف و داستان‌های دیگر» نیز از دیگر آثار جعفر مدرس صادقی است.