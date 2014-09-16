بهمن عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره روستا گردی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره در روستای تاریخی یاسه چای برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در تاریخ 27 و 28 شهریور سال جاری در این روستا برگزار می شود.

وی اذعان داشت: این جشنواره با هدف رونق اقتصادی، معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی و شناساندن روستاهای یاسه چای برگزار می شود.

جشنواره فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه به شمار می رود

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روستا در محور رودخانه زاینده رود است و این منطقه دارای جاذبه های گردشگری است این جشنواره فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه به شمار می رود.

بهمن عسگری تاکید کرد: روستای تاریخی یاسه چای یکی از روستاهای قدیمی و دارای بافت تاریخی است.

وی عنوان کرد: معابر بافت این روستا به شکل دالان ها سرپوشیده است و علاوه بر تامین امنیت روستا باعث استفاده بهینه از زمین های هموار و استفاده از روی معبر برای فضای مسکونی بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عمده مصالح بکار رفته در این بافت خشت و گل، چوب، سنگ، ملات های گل و اندود و کاهگل بوده است.

وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی این روستا این است که روستا فاقد کوچه است و رفت و آمد از دالانها تاریخی انجام می شود.

برگزاری تورهای رایگان برای اعزام علاقه مندان به جشنواره

بهمن عسگری در ادامه با اشاره به اینکه تورهای رایگانی برای اعزام علاقه مندان از مرکز استان به جشنواره در نظر گرفته است، بیان کرد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در این تورها از طریق پیامک ثبت نام کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شرکت کنندگان در تورهای جشنواره از راهنمایی تورگردانها به صورت رایگان بهره مند می شوند و جاذبه های گردشگری منطقه را مشاهده می کنند.