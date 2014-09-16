به گزارش خبرگزاری مهر ،بنیادخیریه"دستهای مهربان" درنظردارد آسمان آخرین روزهای تابستان را با مدادهای رنگی کودکان تحت حمایتش ابری وبارانی کند.

بدین منظور نمایشگاه نقاشی با عنوان "کودکان مهر "با حضور کودکان تحت حمایت بنیاد "دست‌های مهربان"روزهای 26تا 28شهریورماه سال جاری در گالری شرقی برج میلاد برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است بنیاد در نظر دارد عواید حاصل از فروش نقاشی‌های کودکان را مستقیماً به خود آنها واگذار کند تابا تقویت حس استقلال و خودباوری، احساس نان آوری را در آنان بارور سازد.

این نمایشگاه از ساعت 11صبح تا 10شب روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری پذیرای عموم هموطنان عزیز است.

همچنین ساعت حضورکودکان تحت حمایت در طول برگزاری نمایشگاه از 16 تا 22 شب خواهد بود. درضمن آیین گشایش نمایشگاه ساعت 16بعد از ظهر روز چهارشنبه 26 شهریور ماه برگزار می‌شود.

