به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو امانی با تاکید بر شرایط نامساعد دریاچه ارومیه، بسیج و مشارکت مردمی در جهت استقرار کشاورزی پایدار در منطقه را از کارسازترین راهکارها جهت نجات دریاچه ارومیه برشمرد و بر نقش ویژه آموزش مستمر برای زنان در این راستا تاکید کرد.

این گزارش می افزاید: در روستای خان تختی سلماس جلسه برنامه ریزی مشارکتی با کشاورزان محلی برگزار گردید. در این جلسه کشاورزان ضمن بررسی مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، این مراحل را از نظر پایداری و معیارهای محیط زیستی مورد بررسی قرار دادند.

در مرحله بعد این جلسه، کشاورزان با لیست کردن مشکلات کشاورزی در منطقه و دسته بندی و اولویت بندی آنها از طریق ماتریس های وی‍ژه، چالشهای کشاورزی منطقه را به ترتیب اهمیت دسته بندی نمودند. در انتها، هر کشاورز تعیین نمود که مایل است برای رفع کدام چالشها از طریق پروژه به اقدام مشترک بپردازد.