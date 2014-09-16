به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی غفاری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس سالیانه برنامه ریزی، تحقیقات و کشاورزی دیم کشور در زنجان با بیان اینکه هرچه جلوتر می‌رویم خشکی‌ها ناپایدارتر می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش می‌یابد افزود: با اجرای کشاورزی حفاظتی می توان از تبخیر آب در کشاورزی دیم جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: بارندگی فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش داشته و این مهم به نوبه خود رشد بسیاری از محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داد.

غفاری گفت: بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده 20 تا 45 درصد پتانسیل های تولیدی این بخش در حوزه دیم تحقق یافته است که در صورت ارائه و اجرای راهکارهای عملیاتی امکان افزایش این نوع کشت در سطح شش میلیون هکتار زمین های کشاورزی دیم کاری شده به میزان 55 درصد وجود دارد.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه باید در حوزه کشاورزی به‌صورت دیم سرمایه‌گذاری شود افزود: اصلاح مدیریت زراعت، تهیه زمین و رعایت مدیریت کاری از جمله موارد مهم در تحقق این امر است و به عبارتی دیگر کشاورزی حفاظتی را شامل می شود.

غفاری کنترل وضعیت موجود در زمینه کشاورزی را نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ویژه دانست و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی دیم تاکنون 35 رقم جدید دیم شامل 16 رقم گندم، هفت رقم جو، چهار رقم نخود، سه رقم عدس، سه رقم جدید گلرنگ و دو رقم ماشک علوفه ای به کشاورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه مهاجرت های بی رویه کشاورزان به شهرها به معضل اساسی تبدیل شده است افزود: می توان با سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای مناسب نسبت به توسعه کشاورزی دیم و همچنین جلوگیری ا ز مهاجرت روستائیان به شهرها اقدام کرد.