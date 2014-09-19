به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اسبقی یکی از شش عضو تیم ملی تکواندو ایران است که راهی اینچئون خواهد شد تا روی "شی هاپ چانگ" بازیهای آسیایی برای کسب مدال طلا مبارزه کند.

اسبقی متولد 1365 است و از همان دوران کودکی نزد پدر خود الفبای تکواندو را آموخت. فیروز پدر بهنام خود از قهرمانان صاحب سبک در تکواندو ایران بود و سابقه عضویت در تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی را نیز دارد. بهنام تنها سه سال است که عضو تیم ملی شده و در این مدت طلای جهان، طلای المپیک هنرهای رزمی و طلای قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد.

وی در مورد شرایط خود برای حضور در بازیهای آسیایی به خبرنگار مهر گفت: شرایط بدنی خوبی داریم چرا که از ابتدای سال در اردو بوده و در مسابقات مختلف شرکت کرده ایم. همین دو هفته پیش از مسابقات کسب امتیاز ورودی المپیک در قزاقستان برگشتیم و به همین دلیل شرایط بدنی خوبی داریم و بعد از مدتی ریکاوری دوباره تمرینات را از سر گرفتیم به امید خدا با بهترین شرایط راهی اینچئون خواهیم شد.

وی در مورد ماراتن حضور در بازیهای کسب امتیاز المپیک و فشردگی رقابتها نیز گفت: شیوه کسب سهمیه المپیک تغییر کرده و با این روش تنها بهترین ها می توانند راهی المپیک شوند. کار دشوار است ولی چاره ای نیست اگر می خواهیم سهمیه کسب کنیم نباید هیچ تورنمنتی را از دست بدهیم.

اسبقی در خصوص کسب جایگاه دوم رنکنیگ جهانی گفت: با مدالهایی که در طول یکسال گذشته کسب کردم تا مکان دوم بالا آمده و تا اینجای کار سهمیه المپیک را در اختیار دارم ولی برای حفظ این جایگاه و حتی رسیدن به خانه اول باید تلاش خود را دو چندان کنم چرا که کار در رقابتهای مختلف بسیار سخت است.

قهرمان آسیا در سال 2014 در خصوص رقبای خود در اینچئون گفت: حریف کره ای که در فینال مسابقات جهانی مبارزه کردم رقیب اصلی من است، نماینده افغانستان که دو برنز المپیک دارد، تکواندوکارانی از چین، چین تایپه، قزاقستان، اردن و تایلند هم از رقبای جدی من هستند. ولی هدف من کسب طلای این دوره از مسابقات است و به نام و عنوان حریف توجهی ندارم و تنها برای پیروزی به میدان می روم.

وی به قرعه کشی مسابقات هم اشاره کرد و گفت: اگر طبق رنکنیگ جهانی باشد که خوب است و حریفان قدر دور اول با هم مبارزه نمی کنند. ولی اتحادیه آسیا در تاشکند بدون توجه به رنکنیگ قرعه کشی کرد که همین موضوع باعث شد در وزن ما همه خوبهای آسیا در یک سوی جدول با هم مبارزه کنند.

اسبقی در پایان گفت: در مسابقاتی از نوع بازیهای آسیایی رنگ مدال خیلی مهم است و همه اعضای تیم ملی تکواندو تلاش دارند با کسب بهترین نتیجه در ارتقاء جایگاه کاروان ورزشی ایران موثر باشند و من مطمئن هستم تکواندو بازهم موفق خواهد بود.